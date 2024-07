Những Giám đốc Công an tỉnh công khai số điện thoại để nhận phản ánh tiêu cực

Mới đây tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7/2024, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh cùng các số điện thoại của Giám đốc Công an tỉnh và Chánh Thanh tra Công an tỉnh để tiếp nhận thông tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng và sai phạm... của cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai công khai số điện thoại để tiếp nhận phản ánh tiêu cực. Ảnh Công an tỉnh Đồng Nai

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, việc niêm yết số điện thoại đường dây nóng tại các địa điểm, phương tiện này là nhằm giúp cho người dân kịp thời phản ánh, góp ý, kiến nghị các vấn đề liên quan đến cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh. Trên cơ sở đó, nhằm góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Thanh tra Công an tỉnh tiếp nhận đầy đủ thông tin công dân cung cấp có liên quan và thuộc thẩm quyền giải quyết, xử lý của lực lượng Công an tỉnh để tham mưu đồng chí Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phân loại, xử lý đảm bảo kịp thời, đúng quy trình, quy định.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong- Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh Công an tỉnh Đồng Nai

Đại tá Nguyễn Hồng Phong (sinh năm 1979, quê Phú Thọ), ông được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vào tháng 6/2024. Trước đó khi là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, ông cũng đã sử dụng số điện thoại cá nhân của mình (0973.288.038) gắn vào đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, phục vụ người dân (tháng 9/2023).

Liên quan đến việc các Giám đốc Công an tỉnh công khai số điện thoại để tiếp nhận phản ánh của người dân, trước đó vào tháng 9/2023, Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã công khai số điện thoại cá nhân để tiếp nhận tin tố giác tội phạm; hoạt động của lực lượng công an toàn tỉnh. Mới đây vào tháng 7/2024, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh công khai tiếp nhận thông tin, hình ảnh và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông do tổ chức, cá nhân cung cấp gửi đến tài khoản Zalo qua số điện thoại "Đường dây nóng" 084.345.8484.

Vào tháng 9/2023, Đại tá Đỗ Thanh Bình - Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã công khai số điện thoại cá nhân, các tài khoản mạng xã hội để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và các đơn vị, tổ chức về tình hình an ninh trật tự, tội phạm, vi phạm pháp luật và hoạt động của lực lượng công an trên địa bàn tỉnh.

Vào đầu tháng 7/2020, ông Đinh Văn Nơi khi làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo cấp dưới đăng công khai số điện thoại cá nhân của mình (096.229.7777) lên Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh.

Một thời gian sau, ông Đinh Văn Nơi lại tiếp tục yêu cầu công bố rộng rãi số điện thoại cá nhân của mình làm đường dây nóng của Công an tỉnh, với mong muốn người dân báo tin về an ninh trật tự vào số điện thoại này nhiều hơn nữa, nhất là trong giai đoạn Công an tỉnh đang tập trung cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.



Sau khi ông Đinh Văn Nơi chuyển công tác về làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang tiếp tục công khai số điện thoại Giám đốc Công an tỉnh là Đại tá Lâm Phước Nguyên (0988.61.6767) cùng số điện thoại của các Phó Giám đốc Công an tỉnh.