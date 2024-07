Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an Quảng Ninh bổ nhiệm Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự

Mới đây, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ.

Trung tá Lê Hữu Thắng (áo trắng) nhận quyết định giữ chức Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh. Ảnh Công an tỉnh Quảng Ninh

Tại lễ công bố, thừa uỷ quyền Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định điều động và bổ nhiệm Trung tá Lê Hữu Thắng (sinh năm 1975, quê quán Thanh Giang, Thanh Miện, Hải Dương), Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cẩm Phả đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại lễ công bố, Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng ở vị trí công tác mới Trung tá Lê Hữu Thắng sẽ tiếp tục phát huy cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, nhất là kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra, đấu tranh phòng ngừa tội phạm về trật tự xã hội và đoàn kết cùng tập thể ban lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mong muốn lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự luôn đoàn kết, tạo mọi điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ để Trung tá Lê Hữu Thắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trung tá Lê Hữu Thắng, bày tỏ sự cám ơn sâu sắc đến Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quan tâm bổ nhiệm ở cương vị công tác mới. Nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc tại buổi lễ, Trung tá Lê Hữu Thắng hứa sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường công tác cùng xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Đồng thời mong muốn cấp ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự tạo mọi điều kiện giúp đỡ bản thân hoàn thành tốt mọi trọng trách được giao.