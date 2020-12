Những kẻ ám sát Trương Phi có kết cục như thế nào?

Bạn đọc đã biết thói ham uống rượu và tính cách của Trương Phi đã hại chết vị hổ tướng này như thế nào. Cụ thể, khi Trương Phi trở về Lãng Trung, hạ lệnh trong quân phải may đủ cờ trắng, áo giáp trắng để mặc đồ tang sang đánh Ngô báo thù cho Quan Công. Lúc đó, hai bộ tướng là Phạm Cương và Trương Đạt đã xin với Trương Phi gia hạn thêm thời gian vì trong vài ngày không thể may kịp cờ trắng, giáp trắng.

Từ lúc Quan Vũ bị quân Ngô vây bắt và chặt đầu, Trương Phi đã ngày đêm thương tiếc mà uống rượu quên sầu, lại thường đánh đập binh sĩ để phát tiết. Nay nghe lời lẽ của hai vị trướng này, Trương Phi nổi giận quát lôi hai người ra gốc cây rồi đánh mỗi người năm chục roi. Đánh xong, Trương Phi còn đe dọa nếu mai không may đủ số đồ trắng sẽ đem họ ra xử trảm.

Hai người Trương, Phạm bị đánh đòn quá đau, lại sợ bị giết nên đã bàn nhau nửa đêm vào giết chủ tướng rồi bỏ sang hàng quân Ngô. Đêm đó, Trương Phi lại uống say mèn rồi nằm ngủ quên từ lúc nào. Phạm Cương, Trương Đạt mỗi người giắt 1 con dao lẻn vào trướng của Trương Phi. Sau khi đoán chắc rằng Trương Phi đã ngủ say, cả hai hợp sức dùng dao đâm một nhát vào bụng Trương. Trương Phi chỉ kịp kêu to 1 tiếng rồi tắt thở.

Trương Đạt và Phạm Cương vội chặt đầu Trương Phi rồi chạy như bay sang doanh trại của quân Ngô. Cả hai kể lại lý do ám sát Trương Phi và dâng cho Tôn Quyền thủ cấp. Sau khi thấy thủ cấp, Tôn Quyền an trí cho 2 người ở lại Đông Ngô.



Lại nói đến Lưu Bị khi biết tin Trương Phi chết thì than thở tiếc thương không thôi. Lưu Bị phong cho Trương Phi thụy hiệu là Hoàn Hầu, vì vậy hậu thế hay gọi là Trương Hoàn Hầu.

Khi quân Thục và quân Ngô giao tranh, Bộ Trắc đã bẩm với Tôn Quyền rằng nên giao cho Thục hai người Phạm Cương, Trương Đạt để làm hòa với Thục Hán. Tôn Quyền cho là phải, bèn nhốt Phạm, Trương vào trong cũi, đóng xe đưa tới Hào Đình. Sau đó, Trương Bào, con của Trương Phi dùng dao sắc, tùng xẻo từng miếng thịt trên người Trương Đạt, Phạm Cương để tế vong hồn họ Trương. Âu cũng là cái kết thích đáng cho hai kẻ phản bội thời Tam Quốc.