Những lưu ý khi chuyển nhà, nhập trạch khi về nhà mới để gia đình bình an, may mắn, tài lộc dồi dào Muốn may mắn, phát đạt, bình an, nhà mới xây hay nhà thuê cần chọn thời điểm tốt này để chuyển nhà, nhập trạch

Theo quan điểm phong thủy, dù nhà thuê hay nhà mới xây cũng không nên bỏ lỡ ngày giờ tốt để chuyển nhà mới và thời điểm tốt để làm lễ nhập trạch - có như thế gia chủ mới có cuộc sống tốt và làm ăn may mắn, phát đạt, hưng vượng...