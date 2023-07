Người xưa nói: "Hai con chim này vào nhà, không phú quý cũng hạnh phúc, hưng vượng kéo dài"

Theo quan niệm của người xưa, có rất nhiều loài chim mang ý nghĩa tốt lành, chẳng hạn như: phượng hoàng, công, vịt uyên ương... Tuy nhiên, những loài chim này chỉ sống ngoài tự nhiên, không vào nhà.



Có 2 loài chim thường vào nhà mà người xưa cho rằng đó là dấu hiệu của may mắn. Đó là 2 loài chim nào vậy?

1. Người xưa nói: Chim sẻ vào nhà gia đình hòa thuận

Ở nông thôn, chim sẻ thích làm tổ của chúng trong nhà của con người. Những ngôi nhà trước đây thường được xây dựng bằng gỗ, bằng bùn đất, có mái ngói hoặc mái tranh, vì vậy có nhiều khoảng trống và nhiều nơi có thể kết tỏ.

Người xưa cũng cho rằng, sự hiện diện của chim sẻ trong nhà chứng tỏ gia đình bạn có phong thủy tốt. Ảnh minh họa Pixabay

Chim sẻ thích làm tổ ở những nơi như vậy và thậm chí bạn có thể tìm thấy tổ của chúng trong các vết nứt trên tường. Rơm rạ là nguyên liệu tốt cho chúng làm tổ.

Đó là vì chim sẻ cũng là loài chim có yêu cầu cao đối với môi trường sống của bản thân, nếu trong nhà "bất an", ồn ào, cãi cọ, xảy ra bạo lực, chim sẻ sẽ không xây nhà ở đó.

Hơn nữa, chim sẻ năng lực sinh sản rất mạnh, ngoại trừ mùa đông về cơ bản là mùa sinh sản của nó, tỷ lệ sống sót cao. Vào thời xưa, y tế không phát triển, nên việc sinh sản của con người không được như mong muốn.

Chim sẻ nhỏ và tinh tế, hoạt bát và năng động, rất khó bắt và sự "vui vẻ" của chim sẻ cũng là điều được người xưa đánh giá cao. Ảnh minh họa Pixabay

Người xưa ủng hộ sinh nhiều con nhiều phúc nên rất coi trọng khả năng sinh sản mạnh mẽ của chim sẻ và sức sống siêu phàm của đàn sẻ con. Do đó, chim sẻ vào nhà ngụ ý "đông con, nhiều phúc, khỏe mạnh, trường tồn" nên chúng rất được hoan nghênh.

Chim sẻ nhỏ và tinh tế, hoạt bát và năng động, rất khó bắt và sự "vui vẻ" của chim sẻ cũng là điều được người xưa đánh giá cao.

Mọi người cũng có ấn tượng tốt về loài chim sẻ, chúng có khả năng sinh tồn mạnh mẽ, phân bố rộng rãi, chúng có tinh thần đoàn kết cao. Những con chim sẻ rất có tính đồng đội, cùng nhau bảo vệ lãnh thổ của mình.

Người xưa cho rằng chim sẻ có thể khiến con cháu trong nhà đoàn kết, yêu thương nhau nên càng yêu quý chim sẻ hơn. Ảnh minh họa SH

Khi có sự xâm chiếm, chúng sẽ sát cánh chiến đấu với những người bạn đồng hành của mình. Nhờ sự đoàn kết và thống nhất nên hầu hết những kẻ xâm phạm đều bị đánh đuổi.

Với những thế mạnh như vậy, người xưa rất coi trọng việc chim sẻ làm tổ chim sẻ làm tổ trong nhà. Điều này sẽ mang lại may mắn, hòa thuận trong gia đình.

Người xưa cho rằng chim sẻ có thể khiến con cháu trong nhà đoàn kết, yêu thương nhau nên càng yêu quý chim sẻ hơn, điều này cũng khiến chim én và chim én được mệnh danh là hai loài chim mang lại may mắn.

2. Người xưa nói: Chim én vào nhà, gia đình thịnh vượng

Từ xưa đến nay, chim én đã xuất hiện trong nhiều tác phẩm văn học và hầu hết chúng đều mang đến niềm vui của mùa xuân.



Người xưa có câu: "Chim én không vào nhà khó", câu này nói đến yêu cầu của chim én đối với môi trường sống. Ảnh minh họa SH

Chim én cũng có yêu cầu cực cao đối với môi trường sống. Người xưa có câu: "Chim én không vào nhà khó", câu này nói đến yêu cầu của chim én đối với môi trường sống.

Con người ai cũng muốn tìm một nơi yên tĩnh, thoải mái, rộng rãi và sáng sủa để nghỉ ngơi sau một hành trình dài và chim én cũng vậy.

Gia đình thường xuyên cãi vã, ồn ào, mất đoàn kết, nhà cửa sập xệ thì chim én sẽ không vào làm tổ. Chúng chỉ sống dưới mái hiên trong những khoảng sân yên tĩnh và sáng sủa.



Vậy tại sao người xưa lại cho rằng, những gia đình có chim én vào sẽ trở nên "phú quý, thịnh vượng"? Đó là vì chim én khá thận trọng. Chúng làm tổ bằng bùn đất, nếu làm tổ dưới mái hiên dột nát thì tổ sẽ dễ bị phá hủy khi mưa to gió lớn.

Người xưa nhìn thấy những con én dưới mái hiên, họ tin rằng những con én sẽ mang lại may mắn cho họ. Ảnh minh họa Pixabay

Do đó, chim én lựa chọn làm tổ dưới những ngôi nhà gạch rộng rãi sáng sủa. Ngày xưa, những gia đình có ngôi nhà như vậy đều có kinh tế khá giả và có địa vị xã hội nhất định, cuộc sống sung túc, sang trọng hơn người.

Do đó, người xưa nhìn thấy những con én dưới mái hiên, họ tin rằng những con én sẽ mang lại may mắn cho họ. Theo truyền miệng của mọi người, chim én cũng có danh tiếng là loài chim may mắn.

Một gia đình nhà cao cửa rộng, sáng sủa, sạch sẽ, vợ chồng, con cái yêu thương lẫn nhau, không cãi vã, lục đục thì làm sao có thể kém phát triển.



Do đó, theo người xưa, chim én làm tổ trong nhà ngụ ý gia đình thịnh vượng, ăn nên làm ra, hòa thuận, hạnh phúc, là cuộc sống lý tưởng mà nhiều người mong ước.

Theo người xưa, chim én làm tổ trong nhà ngụ ý gia đình thịnh vượng, ăn nên làm ra, hòa thuận, hạnh phúc, là cuộc sống lý tưởng mà nhiều người mong ước. Ảnh minh họa Pixabay

Sau này, khi kinh tế phát triển, gia đình có nhà cao cửa rộng không hiếm nhưng với mọi người, chim én vẫn là biểu tượng của may mắn, là chim mang điềm lành, cát tường. Nếu chim én làm tổ trong nhà, gia đình sẽ tốt đẹp hơn.

Trên thực tế, gia đình hòa thuận thì vạn vật mới có thể thịnh vượng và chỉ có hòa thuận mới đạt được kết quả tốt hơn.



Như vậy, chim sẻ và chim én không có khả năng đặc biệt nhưng gửi gắm nhiều mong ước về cuộc sống tốt đẹp của người xưa. Đến bây giờ, nhưng mong muốn đó vẫn còn có giá trị và chím én, chim sẻ làm tổ trong nhà vẫn cho nhiều người những niềm vui sướng, chờ đợi nho nhỏ.

