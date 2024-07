Những lưu ý phòng tránh cháy nổ trong sử dụng điện

Để giúp các khách hàng, đặc biệt là người dân quản lý, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, phòng tránh rủi ro, PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Tuân – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) xung quanh vấn đề này.

Thưa ông, cho đến nay, thời tiết nắng nóng vẫn đang diễn ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhu cầu sử dụng điện của người dân vẫn tiếp tục tăng cao, nhất là các thiết bị làm mát. Vậy xin ông cho biết về tình hình tiêu thụ điện trên địa bàn trong thời gian qua như thế nào?

Ông Nguyễn Đình Tuân: Mùa nắng nóng năm nay, do chịu tác động từ hiện tượng El Nino, ngay từ đầu tháng 3/2024, nhiệt độ trung bình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cao hơn năm trước từ 1 - 1,5 độ C, làm nhu cầu dùng điện tăng cao và có những lúc rất cao, chủ yếu do sử dụng nhiều thiết bị giải nhiệt, làm mát. Đặc biệt là việc sử dụng máy lạnh của các công xưởng, nhà máy, xí nghiệp đến các cơ quan, đơn vị, hộ sản xuất kinh doanh, hộ gia đình,…

Tặng bóng đèn trong chương trình “An toàn điện trong gia đình” năm 2024 của PC Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Bắt đầu từ tháng 3/2024 đến nay, sản lượng điện tiêu thụ hàng tháng đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2023, cụ thể: Sản lượng tháng 3/2024 là 277,4 triệu kWh (tăng 13,8%), tháng 4/2024 là 309,2 triệu kWh (tăng 12,9%), tháng 5/2024 là 345,2 triệu kWh (tăng 10,9%). Cao điểm, ngày 14/6 vừa qua, điện tiêu thụ thành phố Đà Nẵng đạt mức kỷ lục với công suất tiêu thụ 668,5 MW và sản lượng đạt 13,75 triệu kWh.

Dự kiến trong các tháng tiếp theo của giai đoạn mùa khô năm nay nhu cầu tiêu thụ điện của người dân trên địa bàn thành phố vẫn sẽ duy trì ở mức cao. PC Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch, kịch bản điều hành chi tiết nhằm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục đáp ứng cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cũng như sinh hoạt của khách hàng; đồng thời khuyến nghị kêu gọi nhân dân nâng cao ý thức, xây dựng thói quen sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.



Nhu cầu sử dụng điện tăng cao tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn, vậy theo ông đâu là nguyên nhân dẫn đến các vụ hỏa hoạn do chập, cháy thiết bị điện?

Ông Nguyễn Đình Tuân: Trong những năm qua, tại nhiều nơi đã xảy ra một số vụ cháy nổ gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Các vụ cháy nổ thường diễn ra ở các nhà kho, xưởng sản xuất, chung cư, nhà dân..., trong đó có nguyên nhân do sử dụng thiết bị điện không an toàn.

Trung tâm điều khiển lưới điện thành phố Đà Nẵng. Ảnh: PC Đà Nẵng.

Có thể kể đến một vài nguy cơ mất an toàn sử dụng điện, khả năng cao dẫn đến cháy nổ như: Sử dụng các thiết bị có công suất lớn cùng lúc, cắm nhiều thiết bị chung một ổ cắm điện… dẫn đến quá tải đường dây, thiết bị. Để các đồ vật dễ cháy, dễ bén lửa như vải vóc, giấy tờ, ga, xăng dầu… quá gần các thiết bị điện sinh nhiệt như đèn, bàn ủi, bếp điện…. Không theo dõi trong quá trình sạc các thiết bị điện như: xe máy điện, xe đạp điện, điện thoại, laptop, máy tính bảng….



Ngoài ra, cũng cần lưu ý đến việc mua các thiết bị có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, tránh lắp đặt các thiết bị điện mới có công suất vượt quá thiết kế hệ thống để hạn chế quá tải, chạm chập gây cháy nổ.

Vậy để có biện pháp sử dụng điện an toàn, PC Đà Nẵng đã có khuyến nghị, cảnh báo gì đối với khách hàng, thưa ông?

Ông Nguyễn Đình Tuân: Để đảm bảo sử dụng điện an toàn, hiệu quả mùa nắng nóng, PC Đà Nẵng đề nghị khách hàng thực hiện một số giải pháp sau:

Đầu tiên về việc sử dụng điện an toàn: Người dân cần lưu ý, xây dựng thói quen kiểm tra, tắt các thiết bị điện không cần thiết khi không sử dụng, trước khi ra khỏi nhà hoặc trước khi ngủ. Ngắt ngay các thiết bị, dụng cụ điện sinh nhiệt (bàn ủi, bếp điện, thiết bị gia nhiệt bằng điện trở…) ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng hoặc đang sử dụng mà bị mất điện.

Ổ cắm điện phải dùng loại tốt, không sử dụng nhiều thiết bị cùng lúc, đề phòng quá tải dây và ổ cắm, không cắm dây dẫn điện trực tiếp vào ổ cắm, không sử dụng ổ cắm rạn nứt vỏ cách điện hoặc hoen rỉ... Và tuyệt đối không sử dụng dây điện trần trong gia đình; không câu móc điện tùy tiện, không luồn móc dây dẫn dưới mái tôn; không treo móc hàng hóa, vật dụng lên đường dây, thiết bị điện...

Tiếp theo cần có kế hoạch vệ sinh bảo dưỡng để thiết bị hoạt động ổn định, tiết kiệm. Chọn mua thiết bị điện nhãn xanh tiết kiệm năng lượng, công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó, người dân nên theo dõi chỉ số công tơ của gia đình qua app EVNCPC CSKH để có kế hoạch sử dụng điện hợp lý.

Đặc biệt, luôn luôn ghi nhớ khi xảy ra cháy nổ phải nhanh chóng ngắt nguồn điện, báo động mọi người xung quanh; báo ngay cho cảnh sát PCCC qua số điện thoại 114 và ngành điện miền Trung qua Tổng đài CSKH 19001909.

Để tăng cường kiểm tra, hướng dẫn người dân quản lý, sử dụng điện an toàn, góp phần hạn chế cháy, nổ do điện, PC Đà Nẵng triển khai những giải pháp cụ thể nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Đình Tuân: Để tăng cường các giải pháp sử dụng điện an toàn, hiệu quả, trong những năm qua PC Đà Nẵng chú trọng công tác truyền thông đến khách hàng, nhân dân những khuyến cáo về sử dụng điện trong gia đình. Cụ thể, hàng năm trước, trong mùa nắng nóng, Công ty phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện các bài viết, phóng sự về đảm bảo an toàn điện.

Song song với đó, theo chủ trương của UBND thành phố, PC Đà Nẵng đã phối hợp với Công an PCCC thành phố Đà Nẵng, chính quyền địa phương các cấp kiểm tra hệ thống điện, thiết bị điện tại các cơ sở buôn bán, trung tâm thương mại… nhằm kịp thời phát hiện các vi phạm về an toàn sử dụng điện, khuyến cáo các nguy cơ có thể xảy ra cháy, nổ và hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt là tại các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

PC Đà Nẵng luôn chú trọng đầu tư, cải tạo một cách đồng bộ về nguồn và lưới điện cung ứng trên toàn địa bàn thành phố. Ảnh: PC Đà Nẵng.

PC Đà Nẵng nỗ lực đảm bảo cung cấp điện mùa nắng nóng. Ảnh: PC Đà Nẵng.

Công ty cũng tăng cường truyền thông đến khách hàng thông qua trang thông tin điện tử, facebook, email và app EVNCPC CSKH, những giải pháp đảm bảo an toàn sử dụng điện, tiết kiệm điện, an toàn điện trong mưa bão…. Bên cạnh đó, PC Đà Nẵng cũng đã tăng cường truyền thông qua Cổng thông tin điện tử thành phố, Tổng đài dịch vụ công 1022 và qua các nhóm zalo Tổ dân phố.

Để nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn – tiết kiệm – hiệu quả đến với các em học sinh, đầu năm 2024, PC Đà Nẵng cũng triển khai hiệu quả cuộc thi "Học sinh với kiến thức sử dụng điện An toàn – Tiết kiệm –Hiệu quả" đối với học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" do Tổng Công ty Điện lực miền Trung phát động; qua đó, đã nhận 3828 tranh vẽ, 493 clip tuyên truyền, hùng biện về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn của các em học sinh.

Bên cạnh giải pháp truyền thông, từ năm 2019 PC Đà Nẵng đã nghiên cứu và phát triển thành công ứng dụng cảnh báo sản lượng điện đột biến. Qua đó, kịp thời phát hiện những trường hợp chạm chập điện sau công tơ, gây mất an toàn sử dụng điện, làm sản lượng điện tăng cao. Ngay sau khi phát hiện, Công ty đã hỗ trợ khách hàng, nhân dân xử lý chạm chập, đảm bảo sử dụng điện an toàn, cũng như tiết kiệm chi phí tiền điện. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện và kịp thời xử lý 14 trường hợp chạm chập điện sau công tơ.

Ngoài ra, hàng năm, PC Đà Nẵng có các chương trình tri ân hướng đến khách hàng như: sửa chữa, thay mới bóng đèn, quạt điện… tại trường học, khu dân cư thu nhập thấp, cơ sở tình thương…. Đặc biệt, chương trình sửa chữa điện miễn phí hộ nghèo được PC Đà Nẵng thực hiện và duy trì từ năm 2015 đến nay. Năm 2023 và đầu năm 2024 đã có 152 hộ gia đình được PC Đà Nẵng thực hiện sửa chữa, thay thế thiết bị điện miễn phí trong gia đình.

PC Đà Nẵng sẽ tiếp tục tập trung tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong mùa nắng nóng, góp phần hạn chế tối đa các trường hợp cháy, nổ do chạm, chập điện gây ra.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.