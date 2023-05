Những mảng tối trong bức tranh doanh thu quý 1/2023 của các tập đoàn công nghệ Mỹ

Các tập đoàn công nghệ Mỹ đã lần lượt báo cáo kết quả kinh doanh trong quý 1/2023. Mặc dù cũng có một vào điểm sáng, song bức tranh toàn cảnh vẫn chưa có gì bật lên. Một số tên tuổi lớn vẫn báo cáo những con số gây thất vọng.

INTEL BÁO CÁO THUA LỖ LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ CÔNG TY

Intel vừa báo cáo kết quả kinh doanh thua lỗ lớn nhất trong lịch sử công ty. Theo đó, quý đầu tiên năm 2023 của Intel cho thấy mức giảm đáng kinh ngạc là 133% thu nhập hàng năm trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu giảm gần 36% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 11,7 tỷ USD.

Trong quý thứ hai, Intel dự kiến cổ phiếu công ty sẽ tiếp tục đi xuống, với doanh thu có thể đạt 12 tỷ USD.

Đây là quý thứ 5 liên tiếp gã khổng lồ bán dẫn có doanh số giảm và là quý thua lỗ thứ 2 liên tiếp. Đây cũng là khoản lỗ hàng quý lớn nhất mọi thời đại của Intel, đánh bại quý IV năm 2017, khi hãng lỗ 687 triệu USD.

Khi Giám đốc điều hành Patrick Gelsinger bước vào năm thứ ba trên cương vị lãnh đạo công ty, các nhà đầu tư đang tự hỏi liệu Intel có chạm đáy hay không. Cổ phiếu tăng hơn 9% cho đến năm 2023, nhưng giảm hơn 35% kể từ thời điểm này năm ngoái.

Kế hoạch xoay chuyển tình thế của Gelsinger khi ông tiếp quản là mở các nhà máy của Intel dưới dạng các xưởng đúc hoặc các nhà máy có thể sản xuất chip cho các công ty khác. Intel hy vọng rằng đến năm 2026, họ có thể sản xuất những con chip tiên tiến như những con chip do TSMC sản xuất tại Đài Loan và có thể cạnh tranh như chip A-series của Apple trong iPhone. Intel cho biết họ vẫn đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu đó.

Tuy nhiên, mảng kinh doanh chip PC, vốn từng là dòng sản phẩm mạnh nhất của công ty, đang gặp khó. Các lô hàng PC toàn cầu đã giảm gần 30% trong quý đầu tiên, theo ước tính từ công ty theo dõi thị trường IDC, do toàn bộ ngành công nghiệp sa lầy trong tình trạng suy thoái.

Nhóm Máy tính Khách hàng của Intel, bao gồm các chip cung cấp năng lượng cho phần lớn máy tính để bàn và máy tính xách tay chạy Windows, đã báo cáo doanh thu 5,8 tỷ USD, giảm 38% trên cơ sở hàng năm.

Bộ phận chip máy chủ của Intel, thuộc phân khúc Trung tâm dữ liệu và AI còn bị sụt giảm thậm chí còn tồi tệ hơn, giảm 39% xuống còn 3,7 tỷ USD.

Toàn bộ mảng kinh doanh nhỏ nhất Network và Edge, đạt doanh thu 1,5 tỷ USD, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một điểm sáng duy nhất là Mobileye, đã ra mắt công chúng vào năm ngoái nhưng vẫn do Intel kiểm soát. Mobileye sản xuất các hệ thống và phần mềm cho ô tô tự lái và báo cáo doanh số bán hàng tăng 16% lên 458 triệu USD.

Intel cũng cho biết nỗ lực cắt giảm chi phí gần đây của họ, bao gồm cả thông qua sa thải, đang có hiệu quả và họ dự kiến sẽ tiết kiệm được khoảng 3 tỷ USD vào năm 2023 và khoảng 10 tỷ USD mỗi năm vào năm 2025.

DOANH THU TĂNG NHƯNG CỔ PHIẾU AMAZON “VẠ LÂY” VÌ TĂNG TRƯỞNG ĐÁM MÂY SUY YẾU

Trong khi đó, Amazon đã báo cáo doanh thu tốt hơn mong đợi, nhưng những tín hiệu vui mừng ban đầu của cổ phiếu Amazon đã bị xóa sạch sau khi các giám đốc điều hành nêu lên mối lo ngại về sự yếu kém đang diễn ra trong tăng trưởng đám mây.

Amazon đạt doanh thu 127,4 tỷ USD so với 124,5 tỷ USD dự kiến. Trong đó, dịch vụ web của Amazon đạt 21,3 tỷ USD so với 21,22 tỷ USD dự kiến. Mảng quảng cáo đạt 9,5 tỷ USD so với 9,1 tỷ USD dự kiến. Doanh thu tại AWS đã tăng khoảng 16% trong quý đầu tiên lên 21,35 tỷ USD, cao hơn mức 21,22 tỷ USD mà Phố Wall dự kiến. Tuy nhiên, điều đó đánh dấu sự giảm tốc so với quý trước, khi AWS tăng trưởng 20%.

Các công ty đã cắt giảm chi tiêu cho đám mây trong những tháng gần đây trong bối cảnh môi trường kinh tế đầy thách thức. Giám đốc tài chính Brian Olsavsky đã cảnh báo trong cuộc gọi sau báo cáo rằng khách hàng tiếp tục thắt lưng buộc bụng.

Cổ phiếu Amazon đã bị bán tháo trong cuộc gọi thu nhập và chuyển sang tiêu cực, giảm gần 3% so với giá đóng cửa.

Trong quý thứ hai, Amazon cho biết doanh thu sẽ là 127 tỷ USD đến 133 tỷ USD. Dự báo quý hai cho thấy Amazon kỳ vọng doanh số bán hàng sẽ tăng từ 5% đến 10% so với cùng kỳ năm trước.

SNAP LAO DỐC VÌ BỎ LỠ DOANH THU QUÝ ĐẦU TIÊN

Cổ phiếu Snap đã giảm tới 20% sau khi công ty báo cáo kết quả quý đầu tiên không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích về doanh thu. Trong quý 1/2023, Snap đạt doanh thu 989 triệu USD so với 1,01 tỷ USD dự kiến. Mặc dù công ty không cung cấp dự báo chính thức cho quý hai, nhưng trong một lá thư gửi cho các cổ đông, công ty đã nói rằng “dự báo nội bộ” về doanh thu sẽ là 1,04 tỷ USD, tương ứng với mức giảm 6% so với năm trước. Các nhà phân tích đã ước tính rằng dự báo doanh thu quý hai sẽ là 1,10 tỷ đô la.

Giống như các đối thủ lớn hơn nhiều, bao gồm cả Facebook và Google, Snap tiếp tục vật lộn trong thị trường quảng cáo trực tuyến khó khăn, các công ty giảm chi tiêu tiếp thị và quảng cáo do nền kinh tế vẫn còn nhiều bất ổn.

Nhưng không giống như những đối thủ khổng lồ, Snap không có sự hiện diện rộng rãi trên khắp thế giới để giúp quản lý lĩnh vực quảng cáo kỹ thuật số khó khăn một cách suôn sẻ hơn.

Chẳng hạn, Meta bị sụt giảm doanh thu trong ba quý liên tiếp, nhưng đã báo cáo mức tăng trưởng 3% so với cùng kỳ năm ngoái là 28,65 tỷ USD trong quý đầu tiên, một phần nhờ các công ty Trung Quốc chi rất nhiều tiền trên Facebook để hiển thị quảng cáo.