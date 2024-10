Những mảnh ghép tạo nên chất sống hoàng gia sang trọng của The London

Không gian sống đậm chất quý tộc Anh



Là một phần của tâm điểm thượng lưu The Metropolitan, The London hội tụ tinh hoa văn hóa Anh với nét lịch lãm, sang trọng, tinh tế gắn liền với đời sống của giới quý tộc. Trong đó, những đường nét kiến trúc của các lâu đài Anh quốc được tái hiện ngay tại phân khu này. Cùng với đó là những con đường dạo bộ ngập tràn sắc hoa, xuyên qua những khoảng không gian mở thoáng đãng của khu thiền định, yoga, gym hay vườn cờ thơ mộng.

Nội khu The London tất nhiên không thể thiếu những vườn hồng cổ và khu chòi nghỉ thiết kế theo phong cách đặc trưng của xứ sở sương mù. Đây sẽ là nơi diễn ra những bữa trà chiều của chủ nhân The London, nơi mọi người có thể chia sẻ về câu chuyện của bản thân với những trải nghiệm đặc sắc tại chốn an cư quý tộc này.

Đặc biệt, tại The London, cư dân còn có thể ngắm nhìn những công trình biểu tượng nổi tiếng của văn hóa Anh như tháp Big Ben tại khu vực sân chơi trẻ em, quảng trường hoàng gia với artwork cây thông và quảng trường ánh sáng rực rỡ về đêm,…

Những công trình mang tính biểu tượng của nước Anh được phân bổ khắp khu vực nội khu.

Kết hợp cùng hệ sinh thái tiện ích nội tòa đa dạng, đáp ứng nhu cầu của mọi lứa tuổi, The London sẽ mang tới một không gian sống đủ đầy và không kém phần sang trọng. Đây sẽ là chốn sống hoàn hảo cho những người yêu thích phong cách quý tộc, muốn tận hưởng chất sống hoàng gia.

"Nhờ những mảnh ghép văn hóa và tiện ích đặc sắc đó, The London đang nhận được nhiều sự chú ý của nhóm khách hàng thượng lưu có nhu cầu mua để ở và các nhà đầu tư muốn nắm giữ trong dài hạn. Nhưng chưa dừng ở đó, yếu tố hấp dẫn nhóm khách này còn đến từ vị trí đắc địa và tầng tầng lớp lớp tiện ích phân khu này được thừa hưởng", anh Thanh Tùng, nhân viên môi giới BĐS tại Ocean City, cho biết.

Tọa lạc tại cửa ngõ của Vinhomes Ocean Park 1, The London nắm giữ lợi thế kết nối tốt nhất trong khu vực khi kế cận hàng loạt các tuyến giao thông huyết mạch, như đường Lý Thánh Tông, Vành đai 3, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Quốc lộ 5,… Đặc biệt, với hệ thống giao thông xanh VinBus, Xanh SM và vị trí kế cận quảng trường ga Metro số 8 tương lai, cư dân của The London đã "bỏ túi" đặc quyền sử dụng những phương tiện văn minh, bắt nhịp xu hướng của thế giới.

The London sở hữu vị trí cửa ngõ Ocean City và hạ tầng giao thông đồng bộ.

Nhịp sống thời thượng tại tâm điểm Ocean City

The London còn thu hút giới thượng lưu nhờ nhịp sống sôi động, thời thượng được tạo nên từ hệ sinh thái tiện ích đa dạng của The Metropolitan, Vinhomes Ocean Park 1 và Ocean City.

Không chỉ là một tâm điểm thượng lưu của cộng đồng cư dân quốc tế, The Metropolitan còn là nơi hội tụ những thương hiệu giáo dục đẳng cấp nhất với trường liên cấp Vinschool, trường quốc tế Brighton College - ngôi trường có tuổi đời gần 200 năm đến từ Anh quốc. Nằm cách đó không xa, cùng trên trục đường Đại Dương là trường quốc tế Dewey và Đại học tinh hoa VinUni.

"Giáo dục là yếu tố vô cùng quan trọng đối với cộng đồng thượng lưu. Đối với họ, một môi trường an cư tốt phải có hệ thống giáo dục tốt. Do đó, lợi thế kế cận hàng loạt những trường học đẳng cấp quốc tế và còn ôm trọn 3 lô đất được quy hoạch xây dựng trường học đã giúp The London chinh phục nhiều khách tiềm năng ngay sau khi họ tìm hiểu dự án", anh Tùng chia sẻ.

Thương hiệu giáo dục danh giá của Anh quốc - Brighton College là một mảnh ghép quan trọng tạo nên chất sống hoàng gia của The London.

Chủ nhân The London cũng dễ dàng trải nghiệm phong cách sống - nghỉ dưỡng đỉnh cao với những hoạt động đa dạng kéo dài suốt 365 ngày trong năm. Đó là trải nghiệm tắm biển trong lòng thành phố với các "kỳ quan" của Ocean City, như biển hồ nước mặn Crystal Lagoon hay tổ hợp công viên biển tạo sóng lớn nhất thế giới VinWonders Wave Park.

Những trải nghiệm hấp dẫn còn được nối tiếp nhờ hệ thống đường trượt và bể bơi phong cách Olympics của VinWonders Water Park; hay những hoạt động chèo thuyền kayak, SUP, câu cá, vui đùa bên bãi cát trắng của Hồ Ngọc Trai rộng tới 24,5 ha.

Bên cạnh đó, tại vũ trụ giải trí Grand World, chủ nhân The London được sống trong không khí sôi động 24/7 với hàng trăm thương hiệu ẩm thực, mua sắm, dịch vụ và giải trí đang hoạt động tại hai phân khu The Venice, K-Town và Little Hongkong kế cận. Các chương trình, sự kiện, lễ hội hoành tráng suốt 4 mùa tại đây sẽ thổi bừng sức sống của The London nói riêng và Ocean City nói chung.

Cuối cùng, yếu tố tạo nên nhịp sống sôi động của The London sẽ là những chương trình gắn kết cộng đồng, nâng tầm chuẩn sống với sự đồng hành của Vinhomes và CLB Sống Xanh - Sống Vui khỏe. Nhờ đó, cộng đồng cư dân The London sẽ có cơ hội giao lưu gắn kết, cùng chung tay kiến tạo lối sống xanh văn minh, tinh tế và lịch lãm đậm chất hoàng gia Anh.