Những mẫu iPhone cũ giá "mềm" đang được mua nhiều nhất

Một trong những ưu điểm của iPhone chính là sự thống nhất giữa phần cứng và phần mềm, hỗ trợ cập nhật hệ điều hành liền mạch trong nhiều năm, giữ giá trị tốt. Đây cũng là lý do cho việc iPhone cũ vẫn là sản phẩm công nghệ được trao đổi nhiều nhất hiện nay.

Cùng điểm qua một số mẫu iPhone cũ đang được các iFan yêu thích nhất vào năm 2021 này.

Lưu ý, giá bán của các sản phẩm trong bài chỉ mang tính chất tham khảo tới độc giả, sẽ có sự chênh lệch giữa các nhà bán lẻ.

1. iPhone 11 cũ

Giá bán từ : 13,6 triệu đồng

Đứng đầu danh sách này chính là iPhone 11 “quốc dân” của năm 2020. So với giá bán “đập hộp”, iPhone 11 cũ có giá bán “êm ví” hơn rất nhiều, giúp người dùng tiết kiệm được không ít. Về trải nghiệm thực tế, iPhone 11 có sức xử lý chỉ kém hơn so với dòng iPhone 12 năm ngoái, ngoài ra, điện thoại có hiệu năng top đầu phân khúc smartphone.

iPhone 11 có nhiều tùy chọn màu rực rỡ hơn, cũng có màn hình OLED kích cỡ 6,1 inch vừa tay cầm, hơn nữa cụm camera sau 12MP cũng đủ dùng cho những yêu cầu chụp ảnh cơ bản. Tuy nhiên, khung nhôm của máy chắc chắn sẽ không bằng các phiên bản cao cấp hơn.

2. iPhone Xs cũ

Giá bán từ : 11 triệu đồng

Sau iPhone 11, iPhone Xs cũng là thế hệ iPhone cũ được bán ra nhiều nhất. Đơn giản là vì điện thoại cũng có camera tương đương với iPhone 11, lại có thêm khung thép không gỉ bền hơn, khả năng xử lý vẫn còn rất “mượt”. Con chip A12 Bionic của máy vẫn chạy tốt các game di động phổ biến nhất mà không gặp vấn đề nào.

3. iPhone X

Giá bán từ: 10 triệu đồng

Đã hơn 3 năm kể từ khi chiếc iPhone X kỷ niệm 10 năm lịch sử của Apple được bán ra, và giờ chúng chỉ còn nằm tại nhiều cửa hàng bán smartphone cũ. Tuy nhiên, đây cũng là sản phẩm đánh dấu mốc quan trọng của “Nhà Táo”, rất đáng để sở hữu, nhất là khi giá bán của chúng chỉ còn hơn 10 triệu đồng.

Chip A11 của iPhone X vẫn được đánh giá là con chip mạnh và có sức mạnh xử lý linh hoạt, điện thoại vẫn hỗ trợ cập nhật phần mềm lên iOS 14 và thậm chí nhiều năm nữa. Thêm vào đó, camera sau kép 12MP của thiết bị cũng không có nhiều cách biệt với iPhone Xs năm 2019.

4. iPhone 8 Plus/ iPhone 7 Plus

Giá bán từ : 4,7 triệu đồng

Cặp iPhone 8 Plus/ iPhone 7 Plus cho tới nay vẫn là những chiếc iPhone được nhiều người dùng phổ thông sử dụng. Chúng có giá mua rất rẻ, tích hợp màn hình 5,5 inch – vừa tay với người dùng có bàn tay nhỏ và cặp camera sau đem lại ảnh chụp chất lượng khá. Nhìn chung, đầu tư vào iPhone 7 Plus hay iPhone 8 Plus lúc này vẫn rất tiết kiệm và hữu dụng vì chúng vẫn xử lý "ngon" tất cả các nhiệm vụ.

5. iPhone 6s/ iPhone 6s Plus cũ

Giá bán : khoảng 02 triệu đồng

Có thể nói, iPhone 6s/ iPhone 6s Plus cũ là phiên bản iPhone áp chót mà người dùng có thể chọn mua. Điện thoại có kích thước nhỏ gọn, vẫn sở hữu phong cách thiết kế cũ, cấu hình đủ để nghe – gọi, truy cập mạng xã hội và dùng một vài ứng dụng cơ bản.