Những nghề nào ở Quảng Nam được công nhận nghề truyền thống năm 2024?

Theo Quyết định, tỉnh Quảng Nam có 7 nghề được công nhận và cấp Bằng công nhận nghề truyền thống.

Trong đó, thành phố Hội An có 5 nghề được công nhận gồm: nghề đèn lồng Hội An (phường Cẩm Phô), nghề may đo Hội An (phường Cẩm Phô), nghề cao lầu Hội An (phường Cẩm Châu), nghề bắp nếp Cẩm Nam (phường Cẩm Nam), nghề chiếu cói Kim Bồng (xã Cẩm Kim); huyện Phước Sơn có nghề rèn Phước Công (xã Phước Công); thành phố Tam Kỳ có nghề bánh tráng Tam Ngọc (xã Tam Ngọc).

Nghề đèn lồng Hội An ở phường Cẩm Phô, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.N.

Ngoài việc được cấp Bằng công nhận nghề truyền thống, 7 nghề này còn được nhận mức tiền hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025.

Nghề truyền thống là một ngành nghề đặc biệt, được hình thành và phát triển dựa trên nền văn hóa và lịch sử của một cộng đồng. Việc bảo tồn và phát triển nghề truyền thống là một công việc quan trọng để duy trì di sản văn hóa và phát triển bền vững của cộng đồng.

Điều này bao gồm việc giữ gìn và phát triển các phương pháp sản xuất truyền thống, bảo tồn các nguyên liệu, công cụ và tri thức liên quan đến nghề truyền thống. Qua đó tạo nên sự gắn kết mạnh mẽ giữa kinh tế và văn hóa, xã hội, tâm linh của cộng đồng.

Nghề đèn lồng Hội An là 1 trong 7 nghề được công nhận và cấp Bằng công nhận nghề truyền thống tỉnh Quảng Nam năm 2024. Ảnh: T.N.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện công tác bảo tồn các nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh. Trong khuôn khổ Festival Nghề truyền thống – Quảng Nam năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Tọa đàm "Những giải pháp bảo tồn, phát triển nghề truyền thống trong thời kỳ hội nhập"....

Việc công nhận 7 nghề truyền thống là việc cần thiết để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các địa phương. Việc duy trì và phát triển nghề truyền thống không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế, tăng thu nhập cho người dân mà còn làm giàu tinh thần và văn hóa cho xã hội. Bằng cách tôn vinh và bảo vệ nghề truyền thống, tỉnh Quảng Nam cũng góp phần quan trọng vào sự đa dạng và phong phú của Di sản văn hóa toàn cầu.