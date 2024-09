Những ngôi nhà “vẽ” chân dung gia chủ tại Đô thị ở tốt nhất thế giới

Khi ngôi nhà không chỉ là nơi để ở

Nhu cầu của con người được phân loại theo từng cấp bậc, từ những điều kiện cơ bản, thiết thực nhất như ăn, ở, nghỉ ngơi, cho tới đòi hỏi được quý mến, tôn trọng và cao nhất là khao khát được thể hiện bản thân. Soi chiếu "tháp nhu cầu Maslow" vào lĩnh vực bất động sản, có thể thấy quan niệm về giá trị của ngôi nhà cũng đã thay đổi đáng kể. Từ chỗ chỉ là nơi che mưa che nắng, nay ngôi nhà đã trở thành biểu tượng của phong cách sống, giúp khẳng định vị thế, đẳng cấp cá nhân.

Anh Bá Phú, một nhà sưu tập nghệ thuật ở Hà Nội, còn ví ngôi nhà là tấm gương phản chiếu gu thẩm mỹ và phong cách sống của gia chủ. Do đó, anh đã chọn Vinhomes Ocean Park 2 (Ocean City) làm nơi chốn trở về mỗi ngày.

"Vẻ đẹp kiến trúc của các ngôi biệt thự kết hợp hài hòa với thiên nhiên nhiệt đới đầy sức sống của Ocean City đã mang tới năng lượng tươi mới mỗi ngày, khiến tôi luôn tự hào về không gian sống mà mình đang sở hữu", anh Phú chia sẻ.

Tổ ấm mới của gia đình anh Phú thuộc phân khu Cọ Xanh với thiết kế "vườn trong nhà, nhà trong công viên". Là người theo đuổi lối sống xanh bền vững nên anh Phú đặc biệt yêu thích sự giao thoa giữa lối kiến trúc Địa Trung Hải cùng không gian sống năng động mang nguồn cảm hứng từ thủ phủ nghỉ dưỡng Miami (Mỹ).

Tinh hoa kiến trúc từ khắp thế giới cùng hội tụ và tạo nên sức hấp dẫn cho Ocean City.

Nhìn rộng hơn, toàn bộ Ocean City cũng là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, hội tụ tinh hoa kiến trúc từ khắp thế giới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của giới tinh hoa toàn cầu. Theo đó, mỗi một phân khu lại mang phong cách riêng, từ châu Âu cổ điển, đến châu Mỹ tự do phóng khoáng, hay hòa trộn tinh tế bản sắc địa phương với dấu ấn Pháp sang trọng trong thiết kế Đông Dương... Cùng với đó, các tiện ích như The Venice, K-Town, Little Hongkong… cũng tái hiện hoàn hảo các thiên đường du lịch nổi tiếng ở Ý, Hàn Quốc, Trung Hoa… giúp cư dân có cơ hội khám phá thế giới trong những trải nghiệm hàng ngày ngay chính tại nơi mình sống.

Hiếm dự án nào tại Hà Nội có "lá phổi xanh" khổng lồ như Ocean City.

Bên cạnh đó, một trong những xu hướng nổi bật những năm gần đây của thị trường bất động sản mà Ocean City đã đi trước, đón đầu, đó là nhà ở bền vững, thân thiện môi trường. Không phải ngẫu nhiên, tờ Straits Times của Singapore gọi Ocean City là "thiên đường xanh" khi diện tích cây xanh, mặt nước tại đây lên tới 1,5 triệu m2. Tích hợp trong hàng chục công viên quy mô lớn là 100 sân thể thao, tạo môi trường lý tưởng cho các hoạt động thể chất lành mạnh.

Ocean City cũng là đô thị dành cho những công dân ưa thích sự tiện nghi, hiện đại được mang tới bởi quần thể tiện ích, dịch vụ có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Đó là thiên đường vui chơi - giải trí - ẩm thực tại The Venice, K-Town, Center Point, Little Hong Kong… Song song với đó là bộ sưu tập các thương hiệu đẳng cấp "họ Vin", gồm Vinmec, Vinschool, VinUni, Vincom, VinBus, Vinpearl, VinWonders...

Quần thể các thương hiệu đẳng cấp "họ Vin" ở Ocean City nâng tầm chuẩn sống cho cư dân.

"Mọi thứ đều sẵn có tại đây, chúng tôi không phải ra khỏi nơi mình sống mà vẫn được đáp ứng mọi nhu cầu, không thua kém gì các thành phố hàng đầu thế giới", anh Jae Hyun, một cư dân tới từ Hàn Quốc, trầm trồ.

Chất sống xứng tầm cho cộng đồng tinh hoa

Hệ thống tiện ích đẳng cấp do Vingroup đầu tư tại Ocean City cũng là một trong các lí do chính thu hút hơn 70.000 người đã sang sông để tận hưởng cuộc sống mới. Không ít trong số này đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư lớn vào Việt Nam, như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan... Trong tương lai, quy mô dân số tại đây sẽ còn tăng gấp 3 lần khi các phân khu tiếp tục được mở rộng, hệ thống tiện ích ngày càng hoàn thiện cùng các hoạt động cộng đồng thường xuyên được tổ chức.

Sống trong lòng Đô thị ở tốt nhất thế giới, cư dân có cơ hội hòa vào những lễ hội quốc tế, mang đậm sắc màu văn hóa hội nhập. Đáng chú ý, các sự kiện nghệ thuật đỉnh cao này thường có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ tên tuổi trong và ngoài nước giúp cư dân có đời sống tinh thần phong phú và đa dạng.

Ocean City đã được định hình là "Thành phố của các lễ hội" ở phía Đông Hà Nội.

Hàng vạn cư dân tinh hoa của Ocean City cũng tìm được tiếng nói chung trong Câu lạc bộ Sống Xanh - Sống Vui khỏe. Các phong trào, hoạt động sôi nổi, thiết thực do Câu lạc bộ tổ chức là nơi các cư dân được giao lưu, chia sẻ về sở thích, lối sống, được hợp tác, phát triển công việc và cùng nhau kiến tạo một cộng đồng văn minh, đẳng cấp, có trách nhiệm với môi trường.

Ocean City sẽ tiếp tục là nơi chốn mơ về của cộng đồng cư dân tinh hoa từ khắp thế giới.

Cộng hưởng cùng trải nghiệm đa dạng ở Ocean City là hệ thống hạ tầng có khả năng siêu kết nối tới trung tâm Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc. Ngoài các công trình đã đi vào vận hành, đường vành đai 3,5, vành đai 4 đang tăng tốc thi công, cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Mễ Sở chuẩn bị khởi công. Kết hợp với các tuyến VinBus đã hoạt động, việc chuyển cư về phía Đông Hà Nội càng dễ dàng hơn. Tương lai, Đô thị ở tốt nhất thế giới sẽ là một "hợp chủng quốc thu nhỏ" với ngàn tiện ích xứng tầm - nơi "vẽ" nên chân dung của các cư dân tinh hoa thời đại mới.