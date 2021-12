Những vụ án "dậy sóng" ngành y năm 2021: Nhiều cán bộ y tế bị khởi tố, bắt giam

1. Hai cán bộ CDC Hải Dương bị khởi tố liên quan đến vụ án "thổi giá" kit test của Công ty Việt Á

Những ngày cuối cùng của năm 2021, ngành y tế vẫn chưa thôi "dậy sóng" khi 2 cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương bị khởi tố vì liên quan đến vụ thổi giá kit test của Công ty Việt Á.

Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương (trái) nhận gần 30 tỷ đồng từ Phan Quốc Việt (phải), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á. Ảnh Bộ Công an

Cụ thể, ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức đấu tranh chuyên án với đường dây vi phạm pháp luật trong việc sản xuất, kinh doanh bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm virus SARS-CoV-2 (gọi tắt là Kit xét nghiệm Covid) xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) và các đơn vị, địa phương có liên quan.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ sai phạm trong việc Công ty Việt Á bán kit test Covid-19 cho CDC Hải Dương với giá trị 151 tỷ đồng. Giám đốc Công ty Việt Á đã chi tiền hoa hồng cho Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương số tiền gần 30 tỷ đồng.

Cơ quan công an đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương và Nguyễn Mạnh Cường - nguyên Kế toán trưởng CDC Hải Dương.

Đáng nói, Công ty Việt Á đã bán kit test cho hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, với tổng số tiền thu về lên đến 4.000 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng điều tra.

Nhiều người lo lắng, từ vụ án này, năm 2022, ngành y tế cũng chưa thể yên ổn.

2. Nguyên thứ trưởng Trương Quốc Cường bị tạm giam

Ngày 10/12/2021, Bộ Công an đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao thi hành Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” bằng biện pháp “Tạm giam" đối với bị can Trương Quốc Cường, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế trong vụ án hình sự: “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố khác và Cục QLD - Bộ Y tế” để phục vụ công tác truy tố, xét xử vụ án.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khởi tố do có liên quan đến Vụ Công ty VN Pharma nhập thuốc giả diễn ra từ năm 2012-2013. (Ảnh thuốc minh họa: Ispockphoto)

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường do có liên quan đến Vụ Công ty VN Pharma nhập thuốc giả diễn ra từ năm 2012-2013. Đến tháng 5/2020, vụ án kết thúc, xác định các bị cáo "buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh".

2. Tạm giam nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn

Ngày 9/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.

Trước đó, ngày 21/10, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội), về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ông Tuấn bị khởi tố liên quan đến Vụ án vi phạm quy định đấu thầu ở Bệnh viện Tim Hà Nội khi ông còn làm Giám đốc.

Ông Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: TTXVN)

Tháng 8/2012, GS.TS Nguyễn Quang Tuấn được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Ngày 18/3/2020, ông Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Bộ Y tế).



Liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện Tim Hà Nội, đến nay Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam 9 bị can. Trong đó, 4 cựu lãnh đạo Bệnh viện Tim Hà Nội gồm: Hoàng Thị Ngọc Hưởng (Phó giám đốc), Nguyễn Thị Dung Hạnh (Kế toán trưởng), Đoàn Trọng Bình (Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Vật tư) và Nghiêm Tuấn Linh (Phó phòng Vật tư).

Vụ án xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội nằm trong giai đoạn điều tra, xác minh tin báo tố giác về một số hành vi có dấu hiệu tội phạm trong việc thực hiện đấu thầu mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh.

3. Khởi tố, bắt tạm giam hàng loạt cán bộ Bệnh viện Mắt TP.HCM

Điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can, gồm: Nguyễn Minh Khải, Giám đốc; Võ Thị Chinh Nga, Phó Giám đốc; Phí Duy Tiến, nguyên Phó Giám đốc;

Nguyễn Quốc Toản, nguyên Trưởng Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức tham gia chỉ đạo, thực hiện gói thầu "Mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2018" của Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị can từ trái sang phải: Nguyễn Trí Dũng; Phan Thị Bích Hạnh; Nguyễn Đỗ Nguyên; Lương Ngọc Tuấn. Ảnh: BCA

Đến tháng 11, tiến hành điều tra mở rộng, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam 4 đối tượng là cán bộ, viên chức Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh với vai trò đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.



Gồm: Nguyễn Trí Dũng - Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh, Phan Thị Bích Hạnh - Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Đỗ Nguyên - Trưởng Khoa Tổng hợp Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh, Lương Ngọc Tuấn - Phó trưởng Khoa Khám mắt Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh.

4. Bắt giam Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân

Ngày 8/11, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đơn vị này đang thụ lý điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyễn Tâm và các đơn vị liên quan" theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 57/QĐ-CSKT-P10 ngày 14/10/2021.

Bị can Nguyễn Minh Quân (trái) và bị can Nguyễn Văn Lợi (phải). Ảnh: BCA

Theo kết quả điều tra vụ án xác định, ông Nguyễn Minh Quân (sinh năm 1973, Giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức) và Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1986, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyễn Tâm) đã thông đồng, câu kết thực hiện hành vi trái quy định của Luật đấu thầu trong việc mua sắm vật tư trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

5. Khởi tố Giám đốc và Nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Bùi Thị Lệ Phi

Đầu tháng 3/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 222 BLHS xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ, trong đó có nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Bùi Thị Lệ Phi; Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Cao Minh Chu; các đối tượng: Lương Tấn Thành, Hồ Phương Quỳnh, đều là nhân viên Ban Quản lý dự án Sở Y tế Cần Thơ.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng này có hành vi vi phạm đấu thầu trong quá trình thực hiện đấu thầu gói thầu số 1, cung cấp hệ thống DSA hai bình diện cho Bệnh viện Tim mạch TP Cần Thơ và hệ thống chụp cắt lớp vi tính CT 128 lát cắt cho Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, do Sở Y tế Cần Thơ làm chủ đầu tư. Bước đầu xác định thiệt hại do các bị can gây ra khoảng 13 tỷ đồng.

6. Tiếp tục khởi tố cán bộ y tế liên quan đến vụ án thổi giá trang thiết bị y tế ở Bệnh viện Bạch Mai

Các bị can trong vụ nâng "khống" thiết bị y tế tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh CQĐT

Tháng 1/2021, Cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố Phó trưởng Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Bạch Mai Lý Thị Ngọc Thuỷ.



Ngoài ra, trong năm 2020, cơ quan CSĐT Bộ Công an công bố sai phạm tại Bệnh viện Bạch Mai, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Quốc Anh, nguyên Giám đốc bệnh viện; ông Nguyễn Ngọc Hiền, nguyên Phó Giám đốc bệnh viện và bà Trịnh Thị Thuận, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính kế toán về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Quá trình điều tra, cơ quan chức năng làm rõ hành vi của một số lãnh đạo, cán bộ BV Bạch Mai đã lợi dụng cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp y tế, chủ trương xã hội hóa liên doanh, liên kết mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh, vì động cơ cá nhân làm trái quy định của Nhà nước, quy định của Bộ Tài chính và Bộ Y tế; chấp thuận cho Công ty BMS tham gia đề án, nâng giá thiết bị lên nhiều lần, đẩy giá dịch vụ lên cao nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của người bệnh, gây bất bình trong dư luận xã hội.

7. Khởi tố bắt tạm giam nhiều cán bộ Công ty Dược phẩm Cửu Long

Ngày 3/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với 2 đối tượng gồm: Lương Văn Hóa, nguyên Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Thanh Hải, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đồng thời, khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thanh Tòng, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

Trước đó, quá trình điều tra mở rộng làm rõ sai phạm, trách nhiệm của các đối tượng liên quan trong vụ án Vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long và các đơn vị có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định các đối tượng tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý không báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tài chính về thực hiện, quyết toán hợp đồng đặt hàng, giữ lại 3.848.000 USD tiền giảm giá mua nguyên liệu có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước.