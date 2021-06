Nhược điểm Mazda 3 2021: Đây là lý do bị Kia Cerato vượt mặt

Nhược điểm xe Mazda 3 2021

Giá bán cao hàng đầu phân khúc

Giá bán là một trong nhược điểm lớn nhất của Mazda 3 thế hệ thứ 4 khi ra mắt thị trường Việt Nam. Đến nay, Mazda 3 vẫn là một trong những xe có giá bán cao nhất phân khúc, chỉ sau Honda Civic. Theo đó, người dùng sẽ có 2 tùy chọn biến thể Sport và sedan với mức giá bán cao nhất 849 triệu đồng, cụ thể như sau:

BẢNG GIÁ XE NEW MAZDA 3 2021 Biến thể Phiên bản Giá xe (Triệu đồng) Mazda 3 Sport 1.5L Deluxe 699 1.5L Luxury 744 1.5L Premium 799 2.0L Luxury 799 2.0L Premium 849 Mazda 3 Sedan 1.5L Deluxe 669 1.5L Luxury 729 1.5L Premium 799 2.0L Luxury 799 2.0L Premium 849

Không gian khá chật

Không gian ghế ngồi xe Mazda 3 không cải thiện so với đời cũ

Ở thế hệ mới, Mazda 3 đã được tăng chiều dài trục cơ sở từ 2.700 mm lên 2.720 mm so với mô hình cũ. Nhiều người kỳ vọng, Mazda 3 sẽ cải thiện được không gian ghế ngồi, nhưng điều đó đã không xảy ra.



Theo trải nghiệm thực tế của đội ngũ đánh giá xe chúng tôi, không gian ghế ngồi của Mazda 3 không thay đổi so với đời cũ và vẫn là chiếc xe chật nhất phân khúc sedan hạng C. Với những có thân hình trên 1,7m việc ngồi hàng ghế thứ 2 của Mazda 3 sẽ bị ảnh hưởng bởi trần xe khá thấp, khoảng để chân chưa thực sự thoải mái so với những đối thủ đồng hạng khác như Kia Cerato hay Honda Civic.

Động cơ bị òa ga

Mazda 3 2021 không phải là chiếc xe vận hành ấn tượng

Chúng tôi có cơ hội trải nghiệm Mazda 3 1.5L Luxury, dù có ấn tượng với khả năng cách âm của động cơ nhưng khả năng vận hành vẫn chưa phải điểm nhấn trên chiếc xe này.



Theo đó, động cơ 1.5L của Mazda 3 có hiện tượng òa tua khi vận hành. Cụ thể, khi chạy ở dải tốc độ 40 km/h, người lái giảm ga về tốc độ khoảng 20-25 km/h. Sau đó, tiếp tục đạp ga để xe tăng tốc, vòng tua sẽ nhảy vọt lên hơn 2.000 vòng/phút nhưng vận tốc không thay đổi. Để chiếc xe có thể tăng tốc trở lại, người lái sẽ phải nhả chân ga và tăng tốc từ từ xe mới trở về trạng thái vận hành thông thường.

Hệ thống treo chưa tốt

Hệ thống treo trên Mazda 3 chưa thực sự tốt

Khi người dùng tìm đến một mẫu xe phục vụ gia đình như Mazda 3 cùng mức giá gần 1 tỷ đồng cho phiên bản cao cấp, chắc chắn họ sẽ kỳ vọng về độ êm ái của hệ thống treo. Tuy nhiên, Mazda 3 thì không phải một chiếc xe làm quá tốt điều này khi người dùng vẫn cảm nhận được những cú thúc ở lưng ghế khi xe đi qua G giảm tốc.



Xét trên nhiều khía cạnh, Mazda 3 2021 là chiếc xe hướng đến những khách hàng yêu thích thiết kế bắt mắt cả nội, ngoại thất và những trang bị tiện nghi, an toàn mà xe được trang bị.

Ở chiều ngược lại, bạn sẽ phải chấp nhận một chiếc xe hạng C có mức giá hạng D, cùng với đó là cảm giác lái không quá ấn tượng mà Mazda 3 2021 sở hữu.