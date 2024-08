Ninh Bình đã sẵn sàng đón tỷ phú Ấn Độ và gần 4.500 nhân viên thăm Tràng An

Tỷ phú Ấn Độ thăm di sản Tràng An

Sáng 15/8, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt, ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đón đoàn khách của tỷ phú Ấn Độ đến tham quan di sản Tràng An với số lượng dự kiến gần 4.500 khách, chia thành 6 đợt tham quan liên tục từ ngày 28/8 tới 5/9/2024. Đặc biệt, trong đoàn có ông Dilip Shanghvi, doanh nhân, tỷ phú, người có tầm ảnh hưởng lớn tại Ấn Độ".

Theo ông Mạnh, với kinh nghiệm đã từng đón tiếp những đoàn khách lớn, Sở đã phối hợp, trao đổi nhiệm vụ công việc với các sở, ngành có liên quan và Ban quản lý Khu du lịch sinh thái Tràng An để chuẩn bị những điều kiện tốt nhất đón tiếp đoàn…

Du khách nước ngoài khám phá Hang Múa. Ảnh: Nguyệt Hà

Cụ thể, Sở Du lịch Ninh Bình đã lên các phương án như: Phân làn đường đi, sắp xếp bến, thuyền ưu tiên và nhân sự kiểm soát vé riêng cho đoàn khách tham quan,… Về phòng khách sạn để đoàn khách Ấn Độ lưu trú, chúng tôi luôn đáp ứng đầy đủ.

Trước đó, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có văn bản về việc hỗ trợ, công tác tổ chức tham quan du lịch cho Đoàn khách quốc tế đến từ Ấn Độ.

Quần thể danh thắng Tràng An hứa hẹn tạo ấn tượng

Quần thể danh thắng Tràng An là một vùng du lịch tổng hợp gồm các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới do UNESCO công nhận ở Ninh Bình, Việt Nam. Trước đó, nhiều di tích danh thắng nơi đây đã được Chính phủ Việt Nam xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quan trọng như: Khu du lịch sinh thái Tràng An, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, chùa Bái Đính,…

Bến thuyền Tràng An, nơi đoàn khách Ấn Độ dự kiến sẽ đến tham quan ở Ninh Bình. Ảnh: Ninh Mạnh Thắng

Liên kết giữa các khu vực này là hệ sinh thái rừng đặc dụng Hoa Lư trên núi đá vôi, đất ngập nước và hệ thống sông, hồ, đầm với diện tích 12.252 ha. Quần thể di sản thế giới Tràng An mang trong mình những khung cảnh thiên nhiên độc đáo từ đá núi, hệ sinh thái, rừng cây, thảm thực vật, đồng lúa,…

Quần thể danh thắng Tràng An chính thức trở thành di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam khi đáp ứng cả hai yếu tố nổi bật về văn hóa và thiên nhiên. Tràng An hiện cũng là di sản thế giới kép đầu tiên và duy nhất ở khu vực Đông Nam Á.

Ninh Bình lọt top 25 trải nghiệm du lịch cuốn hút nhất thế giới (Top Experiences - World). Ảnh: VT

Trong quy hoạch phát triển du lịch tại Việt Nam, Tràng An cũng là địa danh được đầu tư để trở thành một khu du lịch tầm cỡ quốc tế.

Việc đoàn khách của tỷ phú Ấn Độ lựa chọn Khu du lịch sinh thái Tràng An, thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình là một trong những điểm đến tại Việt Nam là một cơ hội lớn để Ninh Bình quảng bá di sản thế giới, quảng bá điểm đến tới thị trường du khách Ấn Độ.

Đỉnh núi Múa phóng tầm mắt ra xa. Ảnh: Nguyệt Hà

Qua tìm hiểu, năm 2024, Ninh Bình lọt top 25 trải nghiệm du lịch cuốn hút nhất thế giới (Top Experiences - World), là hạng mục được Tripadvisor công bố. Ninh Bình còn là tỉnh sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên đặc biệt, di sản văn hóa và lịch sử phong phú, điểm đến nổi tiếng với du khách trong nước và quốc tế.

Ninh Bình đặt mục tiêu đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng "Đô thị di sản thiên nhiên kỷ, Thành phố sáng tạo", lấy Di sản Tràng An làm trung tâm.

6 tháng đầu năm, lượng khách đến tỉnh Ninh Bình ước đạt hơn 6,2 triệu lượt, tăng gần 39% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt gần 84% kế hoạch năm. Doanh thu du lịch 6 tháng ước đạt gần 6.000 tỷ đồng, gấp hơn 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 72% so với kế hoạch năm.