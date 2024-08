Du lịch Ninh Bình: Đạp xe và chèo thuyền là tour trải nghiệm tuyệt vời nhất thế giới

Cụ thể, nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor vừa công bố giải thưởng danh giá Travelers' Choice Awards Best of Best Things to Do.

Du khách trải nghiệm bằng thuyền ngắm cánh đồng lúa Tam Cốc

Quá đó, tour du lịch Ninh Bình bằng thuyền và xe đạp đã lọt vào 25 hoạt động hấp dẫn nhất ở hạng mục thiên nhiên và hoạt động ngoài trời.

Cả nghìn chiếc thuyền ở Tam Cốc sẵn sàng phục vụ khách. Ảnh: VT

Du khách nước ngoài tích thú khi ngồi thuyền ngắm cảnh đẹp ở Ninh Bình. Ảnh: VT

Về tour du lịch Ninh Bình, trang Tripadvisor mô tả: "Thay đổi từ Hà Nội hối hả sang một ngày tràn ngập vẻ đẹp thiên nhiên, học hỏi và phiêu lưu trong tour du lịch Ninh Bình với các điểm đến nổi bật. Bạn sẽ thoải mái đi bộ đường dài, đạp xe và du ngoạn quanh ngôi làng bản địa đẹp như tranh vẽ, với nhiều cơ hội chụp ảnh tại các danh lam, thắng cảnh".

Du khách trải nghiệm đạp xe đi qua cánh đồng lúa xanh mát ở Ninh Bình. Ảnh: XL

Khách nước ngoài chọn thuê xe đạp để tìm hiểu về cảnh quan Ninh Bình. Ảnh: VT

Tại hạng mục thiên nhiên và ngoài trời năm 2024, tour du lịch Ninh Bình trong ngày bằng thuyền và xe đạp tại Hoa Lư, Tam Cốc, Hang Múa được bình chọn đứng thứ 3 trong top 25.

Được biết, giải thưởng trên đã góp phần khẳng định thương hiệu và sức hút của du lịch Ninh Bình đối với du khách trong nước và quốc tế.