Ninh Bình: Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm hoạt động “bảo kê” máy gặt

Qua nắm bắt tình hình, điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án liên quan đến "bảo kê" máy gặt, cơ quan Công an cho thấy, các đối tượng thường hoạt động theo nhóm, chủ yếu là số thanh niên không có công ăn việc làm.

Công an tỉnh Ninh Bình sẽ xử lý nghiêm các đối tượng hoạt động "bảo kê" máy gặt

Với thủ đoạn của các đối tượng là theo dõi, canh chừng các cánh đồng lúa chín, khi phát hiện chủ máy gặt từ nơi khác đến sẽ đe dọa, yêu cầu nộp phí…

Nếu chủ máy không thực hiện, các đối tượng này sẽ dọa đập phá máy gặt hoặc hành hung chủ máy.

Để ngăn ngừa, đấu tranh hoạt động "bảo kê" máy gặt, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh, đặc biệt lực lượng Công an cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo rộng rãi về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng "bảo kê" máy gặt.

Đồng thời, lực lượng Công an cũng chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện các đối tượng lợi dụng việc thu hoạch mùa vụ để hoạt động "bảo kê", kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi phạm theo quy định của pháp luật.