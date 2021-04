Ninh Bình: Tạm hoãn tổ chức lễ hội Tràng An 2021 để phòng dịch

Ban tổ chức lễ hội Tràng An cho biết, để chủ động trong công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho đại biểu và du khách sẽ tạm hoãn tổ chức lễ khai mạc của lễ hội Tràng An 2021.

Hoãn lễ hội Tràng An 2021. Ảnh: Vũ Thượng

Lễ hội Tràng An 2021 với chủ đề "Tràng An kết nối di sản" dự kiến diễn ra ngày 29/4, tại Ninh Bình. Trước đó 1 ngày (tức ngày 28/4), sẽ có hoạt động quảng bá lễ hội tới truyền thông, chương trình biểu diễn trên sông như: Lễ rước nước, biểu diễn nghệ thuật…

Du khách đến tham quan du lịch Ninh Bình thực hiện "5K: Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tập trung-Khai báo y tế". Ảnh: Vũ Thượng

Tại quần thể Danh thắng Tràng An vẫn đón du khách nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch.

Cụ thể, mỗi người dân, du khách về dự lễ hội cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch; thực hiện thông điệp "5K: Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tập trung-Khai báo y tế".

Được biết, lễ hội Tràng An từng được tổ chức năm 2019 với chuỗi các hoạt động văn hóa kết hợp với du lịch diễn ra vào những ngày giữa tháng 3 (âm lịch) tại quần thể Di sản thế giới Tràng An, Ninh Bình.