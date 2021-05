Ninh Bình, Thái Bình, Quảng Ngãi và 18 tỉnh thành thông báo cho học sinh nghỉ học

Thêm tỉnh cho học sinh nghỉ học

Thái Bình

Do diễn biến bất ngờ của dịch Covid-19, Sở GD-ĐT Thái Bình đã có chỉ đạo nóng, kịp thời tới tất cả lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn toàn tỉnh về việc cho học sinh nghỉ học từ sáng nay 6/5 để phòng, chống dịch. Thời gian nghỉ cho đến khi có thông báo mới.

Sáng 6/5, nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến trường học mới nhận được thông báo nghỉ nên phải quay về.

Quảng Ngãi

Sáng 6/5, Sở GD-ĐT Quảng Ngãi cùng với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan đã kiến nghị cho học sinh trên địa bàn được nghỉ học.

Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành GD-ĐT thông báo cho học sinh từ bậc học Mầm non đến THPT; học sinh, sinh viên, học viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học từ chiều ngày 6/5 cho đến khi có thông báo mới.

Ninh Bình

UBND thành phố Tam Điệp đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT thành phố căn cứ tình hình dịch bệnh Covid- 19 cho học sinh các trường Mầm non Bắc Sơn, trường tiểu học Trần Phú, trường Trung học cơ sở Đồng Giao, trường Mầm non Nam Sơn tạm thời nghỉ học tại trường và bố trí học trực tuyến hết ngày 9/5 đến khi có thông bảo mới.

Nhiều tỉnh thành cho học sinh nghỉ học tránh dịch.

TP.HCM

Chiều tối 5/5, đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM đã đề xuất thành phố cho phép kết thúc năm học sớm hơn dự kiến. Theo đó, Sở GD-ĐT đã yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông điều chỉnh kế hoạch và kết thúc kiểm tra định kỳ học kỳ 2 với hình thức bài kiểm tra trực tiếp tại lớp, tại trường trước ngày 9/5, học sinh tạm dừng đến trường sau ngày 10/5.

Đồng Nai

Thông tin từ Sở GD-ĐT Đồng Nai, Sở này đã thống nhất với lãnh đạo UBND thành phố Long Khánh cho toàn bộ học sinh từ mầm non đến THPT được nghỉ học từ ngày 5/5.

Bắc Ninh

Trong tối 5/5, UBND tỉnh Bắc Ninh đã hỏa tốc phát đi thông báo khẩn cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 6/5 đến hết ngày 9/5.

Lào Cai

Cũng trong tối 5/5, Sở GD-ĐT Lào Cai đã có quyết định cho học sinh trên địa bàn thị xã Sa Pa được nghỉ học từ ngày 6/5 đến hết ngày 9/5.

Gia Lai

Chiều tối ngày 5/5, Sở GD-ĐT TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã thông báo cho hơn 1.000 học sinh trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm tạm thời nghỉ học từ ngày 5/5 cho đến khi có thông báo mới.

Hải Dương

Ngay trong tối 4/5, UBND huyệt Thanh Miện, Hải Dương cho học sinh của 5 trường và 1 lớp học trên địa bàn tạm dừng tới trường vì có liên quan đến các ca F1.

Tối 5/5, Hải Dương tiếp tục cho học sinh cấp mầm non, tiểu học, lớp 6 - 7 - 8 (THCS), Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên nghỉ học từ 6/5 cho đến khi có thông báo mới.

Sóc Trăng

Để phòng, chống dịch bệnh COVID, ngay trong ngày đầu đi học 4/5, nhiều học sinh tỉnh Sóc Trăng có đi ra khỏi tỉnh trong dịp lễ 30/4, 1/5 đã được trường cho về nhà... cách ly 14 ngày.

Bắc Giang

Tối 3/5, Phòng GD-ĐT TP. Bắc Giang thông báo đến hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS, các cơ sở mầm non độc lập tư thục tạm thời cho học sinh nghỉ học từ ngày 4/5.

Tối 4/5, Phòng GD-ĐT TP. Bắc Giang cho biết, từ ngày 5/5, học sinh mầm non, tiểu học, THCS và các cơ sở mầm non độc lập, tư thục trên địa bàn thành phố sẽ trở lại trường học bình thường.

Hưng Yên

Tối 3/5, ông Phan Xuân Quyết, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hưng Yên cho biết, học sinh dừng đến trường nhằm bảo đảm an toàn, khống chế triệt để các nguy cơ lây nhiễm tại các cơ sở giáo dục. Thời gian bắt đầu từ ngày 4/5 đến khi có thông báo trở lại.

Đà Nẵng

Cũng trong tối 3/5, Sở GD-ĐT Đà Nẵng có thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học từ ngày 4/5 để phòng, chống dịch Covid-19 đến khi có thông báo mới.

Quảng Nam

Tối 3/5, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định cho tất cả các học sinh từ mầm non đến đại học được nghỉ để phòng chống dịch Covid-19. Thời gian nghỉ học từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

Sau hai ngày nghỉ học để theo dõi tình hình dịch Covid-19, ngày 5/5, UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định cho phép trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh, trừ TP.Hội An, đi học trở lại kể từ ngày 6/5.

Hà Nội

Chiều 3/5, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến gửi công văn thông báo học sinh các cấp ở Hà Nội sẽ tạm dừng đến trường.

Cụ thể học sinh các cấp tạm dừng đến trường từ ngày 4/5 đến khi có thông báo mới.

Yên Bái

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái ký Công văn hỏa tốc cho học sinh các cấp trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái và các huyện Văn Chấn, Trấn Yên nghỉ học từ ngày 3/5 đến hết ngày 9/5;

Vĩnh Phúc

Tối 2/5, Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc đã thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 3/5 cho đến hết ngày 8/5. Sau thời gian trên, UBND tỉnh sẽ xem xét và có chỉ đạo phù hợp để đưa ra phương án đi học.

Hà Nam

Ông Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh đồng ý đồng ý với phương án cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học thêm 1 tuần sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.



Lai Châu

Chiều tối 4/5, theo chỉ đạo của UBND huyện Tân Uyên, Lai Châu, các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, giáo dục thường xuyên, cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn huyện tiếp tục nghỉ học 3 ngày, từ 4/5 đến hết ngày 6/5.

Hà Tĩnh

Ngày 6/5, Hà Tĩnh có 15 trường cho học sinh tạm nghỉ học. Cụ thể, ở Thạch Hà 12 trường học từ mầm non đến THCS có học sinh 3 xã Tượng Sơn, Việt Tiến, Thạch Lạc. Thành phố Hà Tĩnh có 3 trường: Mầm non Tư thục Nguyễn Du, Mầm non Tân Giang và Mầm non iSchool.

Bến tre

Huyện Chợ Lách: Cách ly y tế tại nhà đối với 37 học sinh cùng 2 giáo viên trường mầm non Thị trấn Chợ Lách từ ngày 5/5 đến hết ngày 18/5.

Huyện Mỏ Cày Nam: có 207 học sinh cùng 19 cán bộ giáo viên của Trường tiểu học An Định 2 và 34 học sinh, 2 giáo viên Trường mẫu giáo An Định cũng được thông báo tự cách ly tại nhà từ hôm nay 6/5.