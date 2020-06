Ninh Dương Lan Ngọc: "Tôi ngưỡng mộ gia đình NSND Lê Khanh, NSND Hồng Vân"

“Tôi từng bị ghét, nghe chửi rất nhiều!”

Thời gian gần đây, nhiều diễn viên Sài Gòn ra Bắc đóng phim và tạo dấu ấn nhất định, Ninh Dương Lan Ngọc có ý định Bắc tiến không?

Thật ra, mỗi năm, tôi đều có định hướng hình ảnh của mình và sẽ đi theo hướng đó. Hai năm trước, tôi liên tục tham gia 3 bộ phim, lẽ ra năm nay không tham gia đóng phim để tập trung cho hoạt động khác. Nhưng vì để đánh dấu tuổi 30 nên tôi mới tham gia dự án phim dành cho lứa tuổi này.

Ninh Dương Lan Ngọc từng bị ghét, bị chửi nhiều trước khi được yêu thương và thành công như hiện tại.

Liên tiếp xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh như “Cô Ba Sài Gòn”, “Cưa lại vợ bầu”, “Gái già lắm chiêu 3”... hầu hết là những bộ phim giải trí, đôi khi diễn xuất của Lan Ngọc bị cho là ồn ào, thiếu sự lắng đọng. Liệu sắp tới, chị có thay đổi vai diễn cho khác biệt hơn?

Bây giờ, tôi không tính quá nhiều trong sự nghiệp của mình. Trước đây, tôi tính nhiều nhưng “tính trước bước không qua”. Vì thế, tôi đều dựa vào duyên. Nếu có cơ hội thì sẽ cân nhắc và lựa chọn.

Thời gian gần đây, còn thấy Ninh Dương Lan Ngọc “lấn sân ca hát” khi đầu tư ra MV một cách kỹ lưỡng. Chị định chuyển hướng sang làm ca sĩ?

Con đường ca hát trở thành ca sĩ chuyên nghiệp không phải là lựa chọn của tôi. Đây chỉ là hình thức vui đem màu sắc đến cho mọi người. Như mỗi lần gặp fan hâm mộ, nếu cứ giao lưu nói chuyện thì cũng không hào hứng. Tôi có nói vui là muốn hướng đến hình ảnh ca sĩ “hài giải trí”, đọc rap, hát vui vui vậy thôi. Còn hiện tại, tôi chỉ làm phim và gameshow.

Tôi muốn có hình ảnh khác biệt đến khán giả. Nếu phim thì mình không được sống đúng là mình mà phải diễn về con người khác. Cho nên khán giả sẽ không biết con người thật của mình thế nào. Còn gameshow lại mang tôi đến gần với khán giả và mình bộc lộ được hết cảm xúc ra ngoài, được là chính mình.

Có ý kiến cho rằng, giờ là thời của Ninh Dương Lan Ngọc, bởi đi đâu cũng thấy gương mặt của chị trong các show quảng cáo?

Trộm vía! Trước đây, tôi từng mơ ước được như chị Hồ Ngọc Hà, Ngô Thanh Vân khi thấy các chị làm đại sứ cho nhiều nhãn hàng. Tôi không biết khi nào mình mới được như các chị.

Và tôi, từng đặt ra nguyện vọng và ước mơ trong 5 năm sẽ cố gắng đạt được điều đó. May mắn là chỉ 3 năm, tôi đã thành công. Tôi nghĩ hình ảnh của mình được phát triển rộng rãi, một phần cũng là nhờ tham gia gameshow. Đặc biệt, chương trình “Chạy đi chờ chi” đã cho tôi lên một tầm mới.

Tôi vẫn nhớ, mấy năm trước bản thân bị chửi rất nhiều. Chỉ một chuyện nhỏ, hay việc mình tham gia gameshow cũng bị chửi. Bị chửi đến mức, tôi cũng không hiểu tại sao mình bị ghét đến thế. Nhưng đến khi được khán giả yêu thương thì mình làm gì cũng được ủng hộ. Thực ra, tôi đạt được những thành quả, được yêu thương và bản thân đang ôm ấp hạnh phúc được 2 năm nay.

Nữ diễn viên đã nỗ lực cố gắng để trở thành gương mặt quảng cáo như Ngô Thanh Vân, Hồ Ngọc Hà.

“Tôi từng bị chảy máu dạ dày vì thói quen ăn uống”

Có lẽ vì cường độ làm việc liên tục, sức khỏe của Ninh Dương Lan Ngọc từng bị rơi vào tình trạng “đáng báo động”, bị chê quá gầy...?

Thực ra, đối với tôi, từ trước đến giờ việc ăn uống không phải sở thích. Tôi đi làm mệt quá mới bắt buộc phải ăn.

Trước Tết, vì công việc quá bận rộn nên tôi không có thời gian ăn. Khi làm việc quá mệt, tôi chỉ muốn nằm ngủ. Có những ngày, tôi chỉ ăn một bữa duy nhất và thường xuyên uống nước ngọt. Và vì thói quen ăn uống như thế nên tôi bị chảy máu dạ dày. Đến khi đau, đi soi dạ dày tôi mới “hết hồn”.

Bây giờ thì tôi sợ rồi. Hàng ngày, tôi cố gắng bổ sung nhiều chất xơ, chất dinh dưỡng. Bên cạnh đó, tôi chăm chỉ tập thể thao và thay đổi thói quen sống của mình. Cho dù bận rộn đến mấy, ít nhất tôi cũng cố gắng dành riêng 2 ngày đến phòng tập. Chỉ tập 20 phút nhưng tôi thấy sức khỏe của mình tốt hơn. Mọi người gặp vẫn nói tôi ốm quá nhưng thật ra tôi đã tăng được hai kg đấy.

Tại sao, Ninh Dương Lan Ngọc từng rơi vào tình trạng chán ăn?

Không hẳn là tôi chán ăn. Chỉ là tính tôi thích món gì là ăn mãi món đó. Ví dụ, khi ra Hà Nội, tôi thích ăn lẩu và bún chả thì ngày nào cũng ăn những món đó, đến mức những người đi cùng mình ăn đến phát ngán. Tôi chỉ ăn những món thích, những món quen thuộc, không ăn được đồ lạ. Chính vì thế, tôi đâu có tham gia các chương trình về ẩm thực.

Ninh Dương Lan Ngọc kết hợp ăn ý với Trấn Thành trong phim "Cưa lại vợ bầu".

Chị bị chán ăn từ trước hay vì áp lực công việc mà ăn không ngon miệng?

Tôi cũng không biết từ bao giờ, nhưng có lẽ do thời gian trước, tôi cứ cố nhịn ăn để quay cho xong nên thành quen. Những người khác, như Diễm My 9X thường hay tranh thủ ăn. Diễm My thường hay chuẩn bị cho mình cái hộp đựng khoai lang, salat, còn tôi cứ nằm ăn vặt như: bánh tráng, cóc, uống nước ngọt... Đó là thú vui duy nhất của tôi. Còn lại, tôi ăn uống không đủ chất, không khoa học.

"Tiếp xúc với cô Lê Khanh, cô Hồng Vân tôi mới có niềm tin vào hôn nhân"

Không chỉ đắt show quảng cáo, ngày càng nổi tiếng mà có vẻ đây cũng là thời điểm Lan Ngọc hạnh phúc trong chuyện tình cảm?

Chuyện tình cảm thì không thể nói trước được điều gì. Khi nào tôi có tin vui, tôi sẽ chia sẻ, công khai.

Vì sao chị không muốn công khai chuyện tình cảm?

Tình cảm là chuyện riêng tư, là điều đến với mình rất tự nhiên nên tôi không muốn bị mang ra đánh giá thế nào là đúng, là sai. Riêng chuyện chỉ nghe tin đồn mình quen người này, hẹn hò người kia là đã đủ mệt. Là con gái, mới hôm nay chia tay xong mai quay lại là điều dễ hiểu. Còn nếu tôi công khai rồi chia tay, sau này vui thì quay về lại mất công giải thích một lần nữa. Rất mệt! Hơn nữa, tôi cũng không muốn khán giả phải xao động bởi chuyện riêng của mình...

Hình mẫu Ngô Thanh Vân mà chị muốn hướng đến nổi tiếng, có tài và giàu có nhưng lại khá muộn chồng, ngay cả Mỹ Tâm cũng vậy, liệu chị có e ngại mình sẽ bị ra nhập danh sách “gái ế” không?

Tôi nghĩ, cuộc sống không cho ai hết được tất cả. Khi mình được điều này, chắc chắn mình sẽ khiếm khuyết ở điều khác. Nhưng điều cuối cùng, tôi muốn hướng tới: vẫn là gia đình. Tôi tin chắc, sau này dù có thành công đến mức nào thì tôi vẫn chọn gia đình. Cho dù, tôi có phải đánh đổi sự nghiệp của mình...

Có gia đình nghệ sĩ nào trong showbiz Việt khiến chị ngưỡng mộ, muốn hướng đến?

Hai người tôi mới tiếp xúc gần đây nhất là NSND Hồng Vân, NSND Lê Khanh. Khi tiếp xúc, nói chuyện nhiều với cô Hồng Vân và cô Lê Khanh, họ đều cho tôi niềm tin vào hôn nhân.

Ngày trước, tôi từng không tin vào hôn nhân vì thấy quá nhiều người tan vỡ. Yêu thì bao nhiêu cũng được nhưng cứ đến hôn nhân là trục trặc, lại tan vỡ. Đến khi tiếp xúc với các cô, tôi mới có niềm tin.

Hay gần đây nữa, khi dự đám cưới chị Đông Nhi, chị cho tôi cảm giác hạnh phúc quá đi. Khi chị Đông Nhi có bầu đó, tôi cũng mơ ước... muốn sinh con. (Cười)

Lan Ngọc và NSND Lê Khanh trong cảnh phim "Gái già lắm chiêu 3".

Lan Ngọc chia sẻ, tiếp xúc với NSND Lê Khanh, NSND Hồng Vân khi đóng chung phim khiến cô có niềm tin vào hôn nhân, gia đình.

Dường như có một điểm chung với những gia đình bạn ngưỡng mộ và muốn hướng đến ở trên, đó là các ông chồng đều không phải là “đại gia”. Chị có thể chia sẻ thêm về lựa chọn ông xã tương lai của mình?

Tôi không có đại gia nào theo đuổi mình cả. Có lẽ, số của tôi là phải tự làm thì mới hưởng được. Số phận tương lai không biết đi về đâu, nếu trời thương thì “cho” tôi một anh đại gia thì cũng đỡ cực (Cười).

Xinh đẹp, nổi tiếng và kiếm ra tiền, tại sao bạn không nghĩ mình cần gì phải lấy đại gia, trong khi bạn vẫn có thể là đại gia của chính mình?

Tôi vẫn suy nghĩ thế, nhưng có đại gia đến với mình thì cũng khỏe hơn. Đi mua gì thì được anh cho tiền đỡ phải lấy tiền của mình.

Đặc quyền của phụ nữ là được bao bọc và che chở. Nhưng ngày nay, đặc quyền của phụ nữ hiện đại chính là giữ tiền trong tay. Và tôi đang làm điều đó để có được tiếng nói trong cuộc sống của mình và gia đình...

Cảm ơn Ninh Dương Lan Ngọc về những chia sẻ!