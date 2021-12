Ninh Thuận: Cấm tàu thuyền ra khơi để phòng chống bão RAI

Cấm tàu thuyền ra khơi

Chiều 17/12, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền vừa ký ban hành Công điện 6862 gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 9 (tên quốc tế Bão RAI) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Tàu cá của một ngư dân vào tránh bão tại cảng cá Đông Hải. (Ảnh: Đức Cường)

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Công điện số 1737/CĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ứng phó khẩn cấp với siêu bão sắp vào Biển Đông. Tập trung thực hiện có hiệu quả theo phương châm "Bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và nguyên tắc phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả.

Các đơn vị thường trực gồm Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở NN&PTNT, Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý khai thác các Cảng cá và UBND các huyện, thành phố ven biển theo dõi sát diễn biến của bão. Kịp thời thông tin và hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền còn hoạt động trên biển tìm nơi trú ẩn an toàn. Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi đánh bắt và hoạt động trên biển kể từ 14 giờ 00 phút ngày 17/12 đến khi có thông báo mới.

Ghi nhận của PV Dân Việt tại cảng cá Đông Hải (TP.Phan Rang-Tháp Chàm) 14 giờ chiều nay, nhiều phương tiện đã vào cảng để tránh trú bão. Ngư dân Nguyễn Ngọc Út, chủ tàu NT90195TS đang neo đậu tại cảng Đông Hải cho biết, nghe tin bão dữ bão đã vào biển Đông nên anh cùng một số ngư dân trong tổ đánh bắt khẩn trương vào bờ. Hiện tàu đã neo đậu an toàn chờ bão tan sẽ vươn khơi đánh bắt cho vụ Tết.

Yêu cầu ngư dân vào bờ trước 16 giờ ngày 17/12

UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã chỉ đạo các địa phương và các ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các khu vực trọng yếu, có khả năng bị ảnh hưởng khi bão tiến vào đất liền. Đồng thời, đảm bảo an toàn tại các khu vực hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh. Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng ứng phó, xử lý mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là bảo đảm an toàn dân cư trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, bảo vệ đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất.

Ninh Thuận yêu cầu ngư dân không ở lại trên các phương tiện tàu thuyền, lồng bè sau 16 giờ chiều 17/12. (Ảnh: Đức Cường)

Đồng thời tuyên truyền, vận động ngư dân trên tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa, lồng bè nuôi thủy sản vào bờ an toàn trước 16 giờ ngày 17/12 để đảm bảo an toàn, trường hợp cần thiết phải cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Ngoài ra, UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức trực ban 24/24 giờ theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động ứng phó kịp thời với mọi tình huống xảy ra.

Theo bản tin dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Ninh Thuận, do ảnh hưởng của cơn bão số 9 (RAI) nên khu vực biển tỉnh Ninh Thuận trong 24 giờ tới, có mưa rào và giông mạnh, trong cơn giông đề phòng lốc, sét; gió Đông Bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7 cấp 8; sóng biển cao từ 2.0 đến 4.0m; biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi xa có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.