Ninh Thuận: Cấm tàu thuyền ra khơi để phòng chống bão số 4 – Noru

Bình Thuận: đảm bảo an toàn các công trình hồ chứa, thủy điện

Ngày 26/9, ông Dương Văn An - Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đã có buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh và kết nối trực tuyến với các huyện Phú Quý, Tuy Phong và thị xã La Gi về công tác phòng tránh, ứng phó với bão số 4 (Noru).

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và các huyện Phú Quý, Tuy Phong, thị xã La Gi, đến thời điểm này các địa phương đã lên kế hoạch di dời các hộ dân ở các điểm xung yếu, ven biển; cắt tỉa cây xanh trên các trục đường chính. Vận động nhân dân không tự ý chặt cây xanh mà chỉ cắt tỉa cành bảo đảm an toàn. Mặt khác, huy động, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng 4 tại chỗ khi có yêu cầu…

Ông Dương Văn An- Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu Ban chỉ huy PCTTT và TKCN tỉnh, các sở ngành liên quan, địa phương ven biển thông báo đến ngư dân, tàu thuyền tìm cách trú tránh bão số 4. Đồng thời, có phương án di dân về nơi an toàn, có phương án chằng chống nhà cửa, các công trình xây dựng...

Đặc biệt, là chủ động tập trung các phương án về đảm bảo an toàn các công trình hồ chứa, thủy điện khi mưa lớn. Riêng huyện Phú Quý, khi bão đi vào, đây là địa phương chịu ảnh hưởng đầu tiên, trực tiếp nên tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Trong đó, chú ý ngư dân ở các vùng có bão đi qua, cần quay trở về neo đậu tàu thuyền an toàn. Ngoài ra, ở các khu vực sạt lở, kho xỉ than, cần có biện pháp canh phòng, đảm bảo an toàn, chống xói lở. Song song, đề nghị lực lượng vũ trang chủ động tổ chức lực lượng, sẵn sàng giúp dân khi có tình huống, như hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, mái tôn, kéo thuyền thúng lên. Khi neo đậu tàu thuyền, cần đảm bảo dòng chảy để tránh thiệt hại về tài sản nhân dân.

Thông tin mới nhất, toàn tỉnh hiện có 368/3.194 lao động hoạt động xa bờ. Dự kiến đến 10 giờ sáng 27/9, có khoảng 300 phương tiện sẽ vào neo đậu tránh trú bão tại các cảng trong và ngoài tỉnh. Phương tiện ngoài tỉnh đang neo đậu trong tỉnh là 100/940 lao động. Phương tiện thủy nội địa đang neo đậu tại các cảng trong tỉnh 52/245 thuyền viên.