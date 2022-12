Diễn biến mới nhất vụ Chánh án TAND huyện ở Ninh Thuận tự tử

Tạm đình chỉ điều tra bị can, chờ kết quả giám định từ Bộ Thông tin và Truyền thông

Đây là vụ án liên quan đến ông Hán Văn Nhuận - Chánh án Tòa án nhân dân Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) đã tự tử cách đây hơn 1 năm và đến nay Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao mới ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với bị can Quảng Thị Thái Bình, thư ký tòa huyện Ninh Phước.



Theo quyết định trên, lý do tạm đình chỉ điều tra bị can là bởi Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đang trưng cầu giám định tại Bộ Thông tin và Truyền thông nhưng chưa có kết quả giám định. Do đó, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao tạm đình chỉ điều tra chờ kết quả để vụ án được đưa ra xem xét khách quan và toàn diện.

TAND huyện Ninh Phước. Ảnh: Quang Đăng

Cái chết đau lòng của thẩm phán Hán Văn Nhuận

Trước đây hơn 1 năm, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố vụ án "làm sai lệch hồ sơ vụ án" xảy ra tại TAND huyện Ninh Phước và khởi tố bị can đối với bà Quảng Thị Thái Bình - thư ký TAND huyện Ninh Phước. Riêng ông Hán Văn Nhuận - Chánh án TAND huyện Ninh Phước cho rằng mình đã giải quyết hồ sơ vụ án công tâm khách quan, nhưng thư ký lại bị khởi tố khiến ông buồn rầu nên đã lên rẫy tự tử.

Cái chết của ông Hán Văn Nhuận đã gây xôn xao dư luận và TAND Tối cao đã vào cuộc.

Liên quan đến vụ án, trước đó vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản xảy ra tại huyện Ninh Phước với nguyên đơn là bà Viên Thị Thanh Loan và bị đơn là ông Nguyễn Quốc Hoàng và vợ là bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh. TAND Tối cao khẳng định án sơ thẩm xử đúng.

Theo hồ sơ vụ tranh chấp được xử tại phiên sơ thẩm, vợ chồng ông Nguyễn Quốc Hoàng và bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh có vay của bà Viên Thị Thanh Loan 3 tỷ đồng, nhưng sau đó không có tiền trả. Do đó, bà Loan làm đơn khởi kiện ra tòa Ninh Phước, yêu cầu ông Hoàng, bà Oanh phải hoàn trả số tiền. Trong quá trình hòa giải, thư ký Quảng Thị Thái Bình đã tự ý ghi thêm vào trong biên bản hòa giải thành nội dung ông Hoàng đồng ý trả nợ cho bà Viên Thị Thanh Loan.

Thời điểm ông Hán Văn Nhuận mất, rất đông bà con đến viếng đám tang ông Hán Văn Nhuận. Ảnh: Đức Cường

Sau đó, thẩm phán Hán Văn Nhuận (Chánh án TAND Ninh Phước) ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự trên cơ sở kết quả hòa giải thành. Tuy nhiên, ông Hoàng cho rằng bản thân mình không vay tiền này nên không đồng ý trả và làm đơn đề nghị xem xét lại vụ án và hủy quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự do TAND Ninh Phước ban hành.

Sau đó, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử tái thẩm hủy án sơ thẩm do phát hiện tình tiết mới. Sau khi có quyết định tái thẩm, ông Nhuận được điều tra viên Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao mời làm việc nhiều lần nên bị căng thẳng. Sau đó, nữ thư ký Quảng Thị Thái Bình bị khởi tố khiến ông Nhuận buồn rầu, uống thuốc độc tự tử.

Trước khi tự tử, ông Nhuận tâm sự với người thân rằng rất buồn, cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Sau khi ông Nhuận qua đời, vụ án được đưa ra xem xét lại, Chánh án TAND tỉnh Ninh Thuận cũng đã có đơn cứu xét gửi đến cơ quan chức năng, đề nghị các cơ quan tố tụng xem xét lại toàn bộ vụ án để rửa oan cho ông Nhuận.

Sau đó, Chánh án TAND Tối cao đã ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy quyết định tái thẩm của TAND Cấp cao tại TP.HCM và cho rằng việc TAND Cấp cao tại TP.HCM ra quyết định tái thẩm là không đúng pháp luật. Đến tháng 3/2022, TAND Tối cao đã xử giám đốc thẩm và chấp nhận kháng nghị của tòa này.