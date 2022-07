Bức xúc trước kết quả nồng độ cồn của nữ sinh xấu số

Chiều 27/7, trao đổi với PV Dân Việt, ông Hồ Hoàng Hùng, ngụ phường Tấn Tài, TP Phan Rang- Tháp Chàm (Ninh Thuận) cho biết, gia đình vẫn đau lòng sau cái chết bất ngờ của con gái mình là nữ sinh Hồ Hoàng Anh (SN 2005), tử vong do tai nạn giao thông vào sáng ngày 28/6.

Gia đình ông Hồ Hoàng Hùng rất đau lòng sau sự ra đi của con gái. (Ảnh: Đ.C)

Cũng theo ông Hùng, gia đình rất bất ngờ và bức xúc khi được Cơ quan CSĐT thông báo về kết quả nồng độ cồn trong máu của con gái ông sau khi xảy ra tai nạn.

"Chiều 13/7, thay mặt Cơ quan điều tra Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm( Ninh Thuận), một cán bộ thông báo cho gia đình tôi biết là kết quả kiểm tra nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh là 0,79 mg/100 ml máu.

Phiếu xét nghiệm do bác sĩ Quảng Đại Hồng chỉ định, bác sĩ Nguyễn Hà, bác sĩ Trần Trương Giang Mai ký dưới góc phải, đóng dấu treo bệnh viện tỉnh Ninh Thuận. Khi nhận được thông báo này, gia đình tôi rất bức xúc và đặt câu hỏi: Một học sinh đi đến trường lúc 7 giờ sáng để nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022, đến khoảng 7 giờ 30 phút, trên đường về nhà thì gặp tai nạn thì hỏi làm sao lại có nồng độ cồn lên đến 0,79 mg/100ml máu như những người đã uống nhiều rượu bia?", ông Hùng trình bày.

Đề nghị giám định lại nồng độ cồn

Để làm sáng tỏ vụ việc, gia đình nữ sinh xấu số đã gửi đơn khiếu nại gửi đến Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 - Quân chủng Phòng không - Không quân và các ngành liên quan trong tỉnh Ninh Thuận.

Trong đơn gia đình ông Hùng cho rằng việc giám định, đối chiếu mẫu máu của nạn nhân là em Hồ Hoàng Anh đã xét nghiệm trước đó tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, do thời điểm thu thập mẫu máu của cháu Hoàng Anh không có sự chứng kiến của gia đình, các cơ quan chức năng khác, người làm chứng là không khách quan...

Do đó, gia đình nữ sinh Hoàng Anh đề nghị các cơ quan chức năng giám định, đối chiếu lại mẫu máu mà cơ quan y tế đã lấy để xét nghiệm nồng độ cồn với mẫu máu của gia đình để xác định đúng mẫu máu nữ sinh. Bên cạnh đó là tiến hành giám định lại nồng độ cồn của cháu Hoàng Anh tại Viện Khoa học hình sự, Bộ công an tại TP.HCM theo đúng quy định của pháp luật.

Clip ghi lại thời điểm xảy ra vụ TNGT khiến nữ sinh Hồ Hoàng Anh tử vong sáng 28/6.

Trước đó, Cơ quan điều tra hình sự Quân chủng Phòng không - không quân khu vực 3 đã có thông báo ai là người trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn giao thông liên quan đến quân nhân tại Ninh Thuận xảy ra vào ngày 28/6 khiến một nữ sinh lớp 12 tử vong thì liên hệ cơ quan này để cung cấp thông tin.

Theo Cơ quan điều tra hình sự Quân chủng Phòng không - không quân, quân nhân Hoàng Văn Minh (đang công tác tại Ninh Thuận), sáng 28/6 lái xe hơi biển số 85A-074.07 va chạm với xe máy khiến em Hồ Hoàng Anh (học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) tử vong.

Ai là người trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn trên hoặc có quay, chụp lại các video, hình ảnh liên quan đến vụ việc vui lòng liên hệ với điều tra viên Nguyễn Minh Khôi; số điện thoại: 0984332531 hoặc đến Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3/Quân chủng Phòng không - không quân; địa chỉ: số 242/2 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM để cung cấp thông tin.

Được biết, lái xe gây tai nạn là ông Hoàng Văn Minh, là thiếu tá, trợ lý tài chính thuộc Trung đoàn 937/Sư đoàn 370/Quân chủng Phòng không –Không Quân, đóng tại Sân bay Thành Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

Cơ quan CSĐT dựng lại hiện trường vụ Tai nạn giao thông để điều tra. (Ảnh: Đ.C)

Ngày 12/7 vừa qua, Cơ quan CSĐT công an TP.Phan Rang-Tháp Chàm cũng đã phối hợp dựng lại hiện trường vụ TNGT nói trên để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 28/6, Hồ Hoàng Anh điều khiển xe máy lưu thông trên đường 16 tháng 4, TP.Phan Rang - Tháp Chàm hướng từ phường Mỹ Bình về quảng trường 16 tháng 4. Khi đến trước cổng một ngân thì xảy ra va chạm với một ô tô đi cùng chiều.

Cú va chạm mạnh đã hất văng em Hoàng Anh và xe máy xa tầm 4m va vào cây trụ điện đường nằm bất động và tử vong sau khi đưa đến bệnh viện.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, ô tô liên quan vụ tai nạn trên (BS 85A - 074.07) do ông Hoàng Văn Minh (SN 1986) điều khiển, Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm đang làm thủ tục chuyển sang Cơ quan điều tra quân sự để tiếp tục điều tra làm rõ.