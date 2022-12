Xử nghiêm những "hung thần" vi phạm

Tối 14/12, trao đổi với PV Dân Việt, Đại tá Lê Mai - Trưởng phòng CSGT - Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, phòng sẽ thành lập tổ công tác đặc biệt để ra quân kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trật tự ATGT trên tuyến Quốc lộ 27 sau phản ánh của Báo Dân Việt.

Xe ben chở vật liệu BKS 49C-17060 (gắn logo Huy Hoàng) "đua" song song cùng xe ben mang BKS 85C-06377 (gắn logo Phương Trang) khiến những người chứng kiến đều khiếp sợ. (Ảnh: Quang Đăng)

"Tổ công tác này sẽ do một đồng chí Phó Phòng CSGT - Công an tỉnh Ninh Thuận phụ trách và sẽ xử lý nghiêm những trường hợp nào vi phạm các quy định về trật tự ATGT trên tuyến Quốc lộ 27. Tổ công tác này sẽ làm việc liên tục để tạo sự an toàn cho người đi đường ...", Đại tá Mai nói.

Cũng theo Đại tá Lê Mai, ngay sau khi Báo Dân Việt đăng bài phản ánh, trong chiều 14/12 lực lượng CSGT cũng đã tiến hành tuần tra kiểm soát và kiểm tra "nóng" những "hung thần" nói trên. Tuy nhiên, qua một buổi kiểm tra, lực lượng CSGT chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm.

CSGT kiểm tra xe ben BKS 85C-01261 lưu thông trên tuyến QL27. Và xe này có số liệu đúng như giấy chứng nhận đăng kiểm đã được ngành đăng kiểm cấp. (Ảnh: CSGT Ninh Thuận)

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Mộc - Chánh Thanh tra (Sở GTVT tỉnh Ninh Thuận) cho biết, tuyến Quốc lộ 27 thuộc thẩm quyền kiểm tra xử lý của Phòng CSGT - Công an tỉnh Ninh Thuận và Thanh tra giao thông Khu Quản lý đường bộ 4 (Cục Quản lý đường bộ - Bộ GTVT).

"Trong những trường hợp khẩn cấp và quan trọng, các lực lượng này có đề xuất thì Thanh tra giao thông tỉnh Ninh Thuận sẽ phối hợp tuần tra xử lý theo quy định...", ông Mộc thông tin.

Ngay trong chiều và tối 14/12, PV đã trở lại cung đường này và được người dân ở huyện Ninh Sơn cho biết, sau khi Báo Dân Việt đăng bài, tình trạng xe ben chạy như "hung thần" đã lắng xuống.

Bạn đọc sinh sống ở khu vực này đã gửi lời cảm ơn đến Báo Dân Việt và hy vọng các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận xử nghiêm như xe vi phạm, gây mất ATGT để người dân yên tâm sinh sống và làm việc...

Khiếp sợ "hung thần" xe ben

Trước đó, Báo Dân Việt có bài "Khiếp sợ những "hung thần" xe ben chở khoáng sản tung hoành trên Quốc lộ 27 ở Ninh Thuận" phản ánh về tình trạng những "hung thần" xe ben chở đất, cát... hú còi inh ỏi, phóng bạt mạng trên Quốc lộ 27 qua địa bàn huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) khiến người dân khiếp sợ.

Clip Khiếp sợ những hung thần xe ben chở khoáng sản tung hoành trên Quốc lộ 27 ở Ninh Thuận. Thực hiện: Quang Đăng

Theo đó, từ phản ảnh của bạn đọc, những ngày cuối tháng 11 và đầu tháng 12/2022, PV Dân Việt đã có mặt trên tuyến đường này ghi nhận sự việc và thực tế chứng minh những thông tin bạn đọc phản ánh là sự thật.



Ống kính camera ghi nhận, chỉ trong khoảng 30 phút chiều 6/12, trên Quốc lộ 27, đoạn qua thôn Hạnh Trí 1, xã Quảng Sơn (huyện Ninh Sơn), đã có hàng chục xe ben chở đầy cát chạy rầm rập trên đường.

Trước đó, vào ngày 1/12, một vụ TNGT thương tâm xảy ra trên địa bàn thị trấn Tân Sơn (huyện Ninh Sơn) liên quan đến "hung thần" xe ben chở cát khiến nữ sinh lớp 8 tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn.





Hiện trường vụ TNGT ngày 1/12 vừa qua khiến nữ sinh lớp 8 tử vong tại chỗ dưới bánh "hung thần" xe ben chở cát. (Ảnh: Quang Đăng)

Sau khi vụ TNGT xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành truy xuất camera an ninh trong khu vực đồng thời kiểm tra nồng độ cồn trong máu đối với tài xế xe ben là K'Trí (SN 1997), trú thôn Ma Ran, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng).

Kết quả 3 lần kiểm tra nồng độ cồn trong máu của tài xế này lần lượt cho kết quả là: 1,315mg/l – 0,171mg/l – 0,173mg/l. Theo các cơ quan chức năng, khi xảy ra tai nạn trên xe ben 49C-268.08 chở 13 khối cát không có giấy tờ chứng minh hợp pháp để vận chuyển về Đơn Dương (Lâm Đồng).