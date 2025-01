Nổ bên trong xưởng ép keo ở Bình Chánh, 1 người chết, 1 người bị thương

Công an huyện Bình Chánh cùng với nhiều lực lượng đang phong tỏa lối ra vào công ty ép keo trên đường An Hạ (xã Phạm Văn Hai) sau vụ nổ, khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng. Ảnh: Chinh Hoàng

Hiện trường bên ngoài xưởng ép keo. Clip: Chinh Hoàng





Đến 17h ngày 11/1, Công an an huyện Bình Chánh vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ bên trong công ty ép keo trên đường An Hạ (xã Phạm Văn Hai).

Vụ nổ được xác định xảy ra lúc 9h sáng cùng ngày. Một số nhân chứng cho biết, sau khi nghe tiếng nổ lớn, thấy vách tôn của công ty làm keo nằm tại mặt tiền đường An Hạ (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) hư hỏng. Ngay sau đó, khói tỏa ra mù mịt từ công ty này.

Vụ việc nhanh chóng được báo cơ quan chức năng địa phương. Nhiều xe chữa cháy sau đó cũng được điều đến hiện trường.

Tại hiện trường, hơn đến 17h, cổng công ty làm keo đóng cửa, bên trong lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm.

Bên ngoài công ty này xe chữa cháy vẫn đang túc trực tại lối ra vào công ty. Cách đó một đoạn là một xe cứu thương. Nhiều công an, lực lượng an ninh bảo vệ bên ngoài công ty làm keo, điều tiết giao thông qua khu vực.

Lãnh đạo UBND xã Phạm Văn Hai xác nhận, vụ nổ trên địa bàn khiến 1 người chết (chưa rõ danh tính). Nơi xảy ra vụ nổ là một cơ sở ép keo.