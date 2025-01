Công an nổ súng bắt xe nghi chở số lượng ma túy "khủng", trên xe có chủ tịch xã

Ngày 9/1, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an thành phố Vinh vây bắt một chiếc xe ô tô bán tải nghi chở số lượng lớn ma túy. Các đối tượng bị vây bắt tại địa bàn xã Hưng Chính, thành phố Vinh. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hàng chục bánh được bọc kỹ bằng nilon nghi là heroin.

Trong số các đối tượng bị bắt giữ có ông M.B.V - Chủ tịch UBND xã Na Ngoi. Ảnh: Nh.C

Hình ảnh người dân quay lại, thời điểm này các chiến sĩ công an ập tới khống chế tài xế xe bán tải. Do có sự chống trả nên lực lượng công an phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ ít nhất 34 gói được bọc kỹ, nghi là heroin.

Trong số các đối tượng bị bắt giữ khi công an vây ráp có ông M.B.V - Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Một nguồn tin xác nhận với Dân Việt: "Nhìn hình ảnh thì đúng là ông V - Chủ tịch xã Na Ngoi. Ông V đang đương chức Chủ tịch UBND xã". Hiện, vụ án đang được lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An tiếp tục làm rõ.