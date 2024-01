Nổ bình gas khi đang ăn lẩu, 1 thiếu niên dập nát bàn tay

Ngày 19/1, tin từ Bệnh viện Xanh pôn (Hà Nội) cho biết, bệnh viện vừa có tiếp nhận 1 bệnh nhân nam 15 tuổi, tai nạn sinh hoạt do nổ bình gas mini khi đang ăn lẩu.

Bệnh nhân từ Hải Dương, nhập viện trong tình trạng dập nát bàn tay trái, gãy xương bàn ngón I, đầu ngón I, V còn hồng.

Mặc dù được cấp cứu, phẫu thuật nhưng với tốn thương nặng nề, chức năng bàn tay của bệnh nhân dự báo sẽ bị giảm đi rất nhiều. Điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng học tập, lao động sau này cho bệnh nhân.

Bàn tay tổn thương nặng nề sau khi bình gas mini phát nổ. Ảnh BVCC

Nổ bình gas mini khi đang ăn lẩu hay nấu nướng gây tổn thương nặng nề cho những người ở gần là tai nạn rất thường gặp.

Trước đó, tháng 11/2023, tại một nhà dân thuộc thôn 8, xã Đỉnh Bàn, trong lúc tổ chức ăn lẩu thì bình gas mini phát nổ khiến 3 thanh thiếu tiên (tuổi từ 15-24) bị bỏng nặng ở phần đầu và chân, trong đó 1 người bị bỏng rất nặng.

Tháng 4/2023, tại 1 gia đình ở thôn 2, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin đã có bữa tiệc nhỏ hơn 20 người tham gia. Trong khi đang nấu lẩu thì 1 bình gas mini bất ngờ phát nổ khiến gas từ bình phụt ra, bốc cháy làm 7 người ngồi gần đó bị bỏng nhiều nơi trên cơ thể, trong đó có 1 trẻ em...

Cuối năm, nhiều bữa tiệc liên hoan diễn ra, vì vậy các bác sĩ cảnh báo người dân về an toàn cháy nổ khi sử dụng bình gas mini.

Đã có rất nhiều tai nạn thương tâm đã xảy ra trong quá trình sử dụng những bếp lẩu loại này, nhẹ là bỏng ngoài da, nặng hơn là dập nát bàn tay, cẳng tay, thậm chí có nhiều trường hợp tử vong.



Vì vậy, để đảm bảo an toàn, người dân nên sử dụng những loại bếp lẩu an toàn ( bếp từ, bếp hồng ngoại), và nếu có sử dụng loại bếp gas mini thì phải thật chú ý vấn đề an toàn.