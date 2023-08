Thanh Thủy có nguồn tài nguyên du lịch quý giá

Ẩn chứa dưới lòng đất huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) là một mỏ khoáng nóng với trữ lượng gần 20 triệu m3. Theo tài liệu nghiên cứu khoa học, nguồn nước khoáng nóng này có nhiệt độ trung bình khoảng từ 37 độ C đến 43 độ C, cao nhất là 53 độ C. Trong nước khoáng có nhiều chất vi lượng, đặc biệt có nhiều hàm chất Radon quý hiếm rất thích hợp cho việc tắm ngâm, phục hồi sức khỏe và chữa bệnh. Đây là nguồn tài nguyên quý để phát triển du lịch nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu, chăm sóc sức khỏe – xu hướng du lịch mới, ngày càng được ưa chuộng.

Mảnh đất Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho những lợi thế về điều kiện tự nhiên, con người cùng với các giá trị về văn hóa, đặc biệt là nguồn nước khoáng nóng. Ảnh: H.N

Bên cạnh nguồn nước khoáng nóng quý hiếm, Thanh Thủy hiện còn lưu giữ được những giá trị văn hóa độc đáo với 36 di tích lịch sử đã được xếp hạng, trong đó có 5 di tích lịch sử cấp Quốc gia và 31 di tích lịch sử cấp tỉnh.

Thanh Thủy hiện còn bảo tồn, lưu giữ những lễ hội đặc trưng, gắn chặt với những tín ngưỡng nguyên thủy như lễ hội bơi chải làng Đoan Hạ, hội rước kiệu đền Lăng Sương, lễ kéo lửa nấu cơm thi, hội rước voi Đào Xá, lễ cướp cây bông ở đình La Phù... Bên cạnh đó, ở Thanh Thủy cũng giữ gìn và phát triển những loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống như hát chèo, hát xoan ghẹo, diễn tấu cồng chiêng, múa rối... Tất cả đã giúp Thanh Thủy thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch mỗi năm.

Lễ hội truyền thống Đình Đào Xá với hội rước voi độc đáo, thu hút đông đảo khách du lịch khi về Thanh Thủy… Ảnh: H.N



Thanh Thủy "thay da, đổi thịt" nhờ du lịch

Để du lịch Thanh Thủy có thể phát triển tương xứng với tiềm năng sẵn có, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Thủy lần thứ 26, nhiệm kì 2020 - 2025 đã xác định phương hướng "Đưa du lịch thành kinh tế mũi nhọn, tập trung vào du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí kết hợp với du lịch văn hóa tâm linh".

Theo đó, đến năm 2025, huyện Thanh Thủy phấn đấu thu hút khoảng 1,5 triệu lượt khách, đạt doanh thu trên 1.100 tỷ đồng, giải quyết và tạo việc làm trực tiếp, gián tiếp cho hơn 18.000 lao động. Đến năm 2030, Thanh Thủy phấn đấu trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng trọng điểm, đẳng cấp, thu hút 2,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt khoảng 1.780 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 30.000 lao động.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy Dương Quốc Lâm cho biết, sau 3 năm chịu ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19, năm 2022, doanh thu du lịch Thanh Thủy "bứt phá", đạt 280 tỷ đồng (tăng 255% so với cùng kỳ).

Thanh Thủy đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn của đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: H.N

Hạ tầng du lịch Thanh Thủy ngày càng được cải thiện, nhiều dự án được đầu tư đã và đang thổi luồng gió mới cho Thanh Thủy như: Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, khu du lịch biệt thự sinh thái - nghỉ dưỡng Vườn Vua, khu du lịch nghỉ dưỡng Thanh Lâm Resort, Thanh Thủy Resort. Đặc biệt, dự án Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng 5 sao Wyndham Thanh Thủy với 2 tòa khách sạn cao trên 30 tầng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy du lịch Thanh Thủy phát triển lên tầm cao mới.

Lượng khách du lịch đến với Thanh Thủy năm 2023 dự kiến đạt hơn 680.000 lượt, doanh thu dịch vụ - du lịch ước đạt 520 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 17.000 lao động.



Xác định du lịch là khâu đột phá, ngành kinh tế mũi nhọn, huyện Thanh Thủy triển khai các chương trình hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trong và ngoài tỉnh, nhất là liên kết phát triển du lịch giữa Thanh Thủy với Hà Nội và các tỉnh vùng Tây Bắc... Ảnh: H.N



Để du lịch Thanh Thủy bứt phá

Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy Dương Quốc Lâm nhấn mạnh, để đạt mục tiêu đưa du lịch Thanh Thủy từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, trước tiên phải định vị được hình ảnh du lịch cho từng giai đoạn phát triển để phấn đấu, đồng thời đánh giá đúng hiện trạng và khơi dậy tiềm năng, lợi thế để bứt phá đi lên.

Đến Thanh Thủy, du khách được thưởng thức ẩm thực độc đáo, những đặc sản nổi tiếng đã thành câu ca truyền khắp cả vùng... Ảnh: H.N

Huyện Thanh Thủy đặc biệt quan tâm công tác quy hoạch, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất phát triển du lịch, coi trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực từ đội ngũ cán bộ quản lý đến người lao động trong lĩnh vực du lịch. Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, liên kết, hợp tác phát triển du lịch, mở rộng thị trường nội địa và quốc tế; ưu tiên các vị trí tiềm năng để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có năng lực, nhằm đa dạng hóa, tăng tính hấp dẫn, tạo động lực cho du lịch phát triển.

Với diện tích gần 65ha, Đảo Ngọc Xanh tạo ấn tượng với du khách bởi quần thể du lịch sinh thái phong phú, hấp dẫn, trung bình mỗi ngày đón khoảng 3.000 lượt khách. Ảnh: H.N

Bên cạnh đó, Thanh Thủy chú trọng phát triển các làng nghề truyền thống, gắn phát triển du dịch với phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Hỗ trợ, khuyến khích người dân xây dựng mô hình du lịch cộng đồng phục vụ khách du lịch khám phá trải nghiệm, tại một số xã, có tiềm năng như Tu Vũ, Đồng Trung, Đào Xá...