"Nổ" quen "sếp lớn" có thể lo tại ngoại để chiếm đoạt 500 triệu của người nhà bị can

"Nổ" quen biết với nhiều người có khả năng lo được tại ngoại cho bị can, đối tượng Thạch (ở Bình Định) đã chiếm đoạt 500 triệu đồng của người nhà bị can. Thạch sau đó lẩn trốn sang Đắk Lắk thì bị công an tỉnh này bắt giữ.

