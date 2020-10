"Nở rộ" xây dựng trái phép, Đồng Nai siết chặt kỷ cương, tăng cường kiểm tra, xử lý

Gần đây, UBND phường Phước Tân, TP. Biên Hòa đã thực hiện cưỡng chế, bắt buộc khôi phục lại hiện trạng đối với 8 trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp.

Tám trường hợp xây trái phép này nằm tại các khu phố Vườn Dừa, Tân Mai, Tân Cang, Tân Lập thuộc phường Phước Tân.

Cưỡng chế 8 công trình xây dựng trái phép

Theo Chủ tịch UBND phường Phước Tân Nguyễn Tôn Trọng, đợt cưỡng chế này dự tính kéo dài trong 3 ngày (từ ngày 27 đến ngày 29/10). Trong đó, ngày 27 và 28/10 sẽ cưỡng chế 4 trường hợp gồm các công trình vi phạm của bà Tạ Thị Tiến, ông Nguyễn Văn Ninh, ông Định Văn Ngoan, ông Võ Văn Tuấn (thuộc các khu phố Vườn Dừa, Tân Mai, Tân Cang).

Ngày 29/10, sẽ tiến hành cưỡng chế 4 công trình vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp của ông Nguyễn Mạnh Quyết, bà Trần Thị Nhung và 2 công trình không xác định được đối tượng vi phạm ở 2 khu phố Tân Cang và Tân Lập.

Hầu hết các trường hợp trên đã có hành vi tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp sang phi nông nghiệp, xây dựng công trình nhà tường gạch, mái tôn, móng công trình, sân bê tông, nhà tiền chế...

Bên cạnh việc cưỡng chế buộc tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, UBND phường Phước Tân cũng yêu cầu những trường hợp vi phạm trên khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm trong thời hạn 15 ngày.

Đây không phải là lần đầu TP.Biên Hoà phải "làm căng về các vấn đề liên quan đến xây dựng trái phép mà vừa qua Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, xử lý theo quy định của pháp luật vụ việc xây dựng nhiều căn nhà không phép tại thửa đất số 393, tờ bản đồ số 28, phường An Hòa, TP.Biên Hòa.

Người đã dám xây nhà không phép trên thửa đất trên là ông Đỗ Văn Giang. Ông Giang đã tự ý xây dựng trái phép 35 căn nhà liền kề như một khu dân cư hoàn thiện với đầy đủ nhiều đường ngang, dọc, hệ thống điện, nước.

Khi phát hiện sự việc UBND phường An Hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Đỗ Văn Giang về hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Do ông Giang không tự thực hiện khôi phục hiện trạng ban đầu như trước khi vi phạm, nên UBND phường An Hòa ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, cũng tại phường Phước Tân lực lượng chức năng đã tổ chức cưỡng chế nhà xưởng quy mô lớn (hơn 500m2 với kết cấu khung sắt mái lợp tôn) của ông L.V.H. xây dựng trái phép tại khu vực quy hoạch Cụm công nghiệp Phước Tân.

Đây là công trình xây dựng nhà xưởng trái phép nằm trong diện tích hơn 72 ha quy hoạch Cụm công nghiệp Phước Tân chưa được phê duyệt. Mặc dù khu vực này đang được Thanh tra Chính phủ, cũng như một số bộ, ngành trung ương và sở, ngành liên quan của tỉnh vào cuộc xác minh để xử lý gần 50 trường hợp xây dựng trái phép, nhưng ông H. vẫn tiến hành xây dựng công trình trái phép trên đất quy hoạch.

Khu vực ông Giang xây dựng 35 căn nhà trái phép kiên cố trước đó

Có thể nói, để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép tại khu vực trên là sự buông lỏng trong công tác quản lý nhà nước của chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn của TP Biên Hòa.

Theo nhiều người dân ở TP Biên Hòa chỉ cần vận chuyển vật liệu xây dựng để sửa chữa nhà; lập tức đã có lực lượng chức năng kiểm tra. Vậy mà nhiều căn nhà, cả khu dân cư xây trái phép, chính quyền lại không biết (?).

Về vấn đề này TP. Biên Hoà cũng đã phát đi nhiều thông báo trong thời gian tới sẽ kiên quyết xử lý mạnh đối với các trường hợp xây dựng trái phép. Đồng thời sẽ kỷ luật đối với lãnh đạo các đơn vị để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép.