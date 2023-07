Nói được làm được, Tuyết Dung và ĐT nữ Việt Nam đã chơi tốt trước ĐT Mỹ

ĐT nữ Việt Nam đã thi đấu kiên cường trước ĐT Mỹ

12 giờ trước khi VCK World Cup nữ 2023 khai mạc, một vụ xả súng tại thành phố sầm uất Auckland ở New Zealand bất ngờ xảy đến. Tại quê nhà, người hâm mộ Việt Nam không khỏi lo lắng cho thầy trò Mai Đức Chung. Sau đó, mọi người có thể yên tâm khi ĐT nữ Việt Nam an toàn và vững vàng cho những hoạt động tại giải bóng đá nữ lịch sử.

HLV Mai Đức Chung đã được thông báo về vụ xả súng. Toàn ĐT nữ Việt Nam được lệnh ở yên tại chỗ. Nhưng sau đó, ĐT nữ Việt đã có buổi tập luyện kín (đóng cửa với giới truyền thông) tại sân tập Fred Taylor Park. Sáng nay (22/7), ĐT nữ Việt Nam đã chơi trận ra quân gặp ĐT nữ Mỹ.

ĐT nữ Việt Nam trong buổi tập chuẩn bị cho trận đối đầu với ĐT nữ Mỹ (Ảnh: VFF).

ĐT nữ Việt Nam trú ngụ ở khách sạn Rydges được bảo vệ bởi cảnh sát New Zealand. Tiền vệ Thái Thị Thảo cho hay: "Lúc tôi mới ngủ dậy thì thấy thông báo có bắn nhau, cả đội không được ra ngoài, nên tôi cũng ăn uống cùng cả đội rồi lên phòng nghỉ ngơi. Tôi thấy hơi hoang mang khi nghe tin có vụ xả súng, nhưng cả đội đều được đảm bảo an ninh rất tốt tại New Zealand".

Tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Dung cũng cho biết: "Cả đội được thông báo có vụ xả súng nên không được ra ngoài, tôi và cả đội cũng lên tinh thần chuẩn bị cho các trận đấu nên bỏ suy nghĩ về vụ xả súng sang một bên".

Với sự tập trung cao độ, ĐT nữ Việt Nam đã có một trận đấu tốt trước ĐT nữ Mỹ. Dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều về chuyên môn, nhưng ĐT nữ Việt Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu đầy quyết tâm và lối chơi phòng ngự tương đối hợp lý. Thất bại 0-3 là kết quả hoàn toàn chấp nhận được với ĐT nữ Việt Nam trong lần đầu tiên tham dự World Cup khi phải chạm trán nhà ĐKVĐ và cũng là đội giàu thành tích nhất trong lịch sử của giải đấu này.