NÓNG: 2 mẹ con nghi bị chuốc thuốc mê, nằm hoảng loạn bên vệ đường

Theo Infonet: Ngày 7/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, bệnh viện mới tiếp nhận người 2 phụ nữ trong tình trạng hoảng loạn, có biểu hiện nôn mửa.

Sau khi được phát hiện bên vệ đường, 2 mẹ con đã được người dân đưa đi bệnh viện sơ cứu.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị S. (SN 1973, trú tại thị trấn Diễn Châu, Nghệ An) cùng con gái là Trần Thị B. (SN 2002) đi vào TP.Vinh để khám bệnh.

Đến khoảng 11h cùng ngày, 2 người phụ nữ trên được người dân phát hiện nằm cạnh đường Nguyễn Viết Xuân, thuộc phường Hưng Dũng, TP.Vinh (gần khu vực Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh) trong tình trạng hoảng loạn, nghi bị chuốc thuốc mê.

Ngay sau đó, người dân địa phương đã đưa 2 người này đến Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Tại đây, các y - bác sĩ đã thực hiện các biện pháp sơ cứu, hiện cả hai vẫn đang được theo dõi, điều trị.

Thông tin từ Báo Nghệ An: Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đã trình báo cơ quan công an phường Hưng Dũng và Công an TP.Vinh để điều tra vụ việc.