NÓNG: Áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào tỉnh nào? Các tỉnh, thành phố lên phương án ứng phó ra sao? Áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ vào những tỉnh nào, các địa phương lên phương án ứng phó ra sao?

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, hôm nay (15/7), nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to hơn 200mm. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.