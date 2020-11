Nóng: Bắt được giám đốc nghi sát hại bạn đồng hương, phi tang xác bỏ vào vali

Chiều 28/11, nguồn tin riêng của phóng viên cho hay Công an quận 7 phối hợp cùng Công an quận 1 và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã bắt giữ được đối tượng Jeong In Cheol (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc), nghi phạm liên quan đến vụ sát hại người bạn đồng hương, phi tang xác bỏ vào vali ở đường số 3, khu dân cư Him Lam, KP.5, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM.

Theo nguồn tin này, nghi phạm Jeong In Cheol bị bắt khi đang lẩn trốn ở quận 2. Khi bị bắt, nghi phạm Jeong In Cheol đã được trinh sát di lý về trụ sở công an để lấy lời khai làm rõ vụ án. Do tính chất vụ án liên quan đến việc giết người có yếu tố phi tang xác, phía công an chưa cung cấp về động cơ gây án của nghi phạm Jeong In Cheol.

Như đã thông tin, tối 27/11, một số người dân phát hiện một chiếc vali ở căn hộ 3 tầng trong khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM. Nghi ngờ nên mọi người mở ra kiểm tra, phát hiện bên trong chứa một thi thể. Sự việc được trình báo công an.

Hiện trường vụ án.

Nhận tin báo, công an có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra. Công an cũng phong tỏa 2 bên con đường dẫn vào căn hộ xảy ra vụ việc. Tại hiện trường, công an phát hiện một vali màu hồng chứa thi thể. Bên cạnh đó, công an thu được thêm một kìm cộng lực. Bước đầu, công an xác định bên trong vali là thi thể người không nguyên vẹn và bị sát hại.

Nghi can gây án được xác định là một người nước ngoài và người này được xác định là Jeong In Cheol. Sau khi vụ án xảy ra, nghi phạm Jeong In Cheol bỏ trốn nên công an đã ra thông báo truy tìm.