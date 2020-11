Thi thể trong vali ở TP.HCM: Công an phát thông báo truy tìm nghi can là một giám đốc người Hàn Quốc

Ngày 28/11, Công an quận 7 vừa phát đi thông báo truy tìm đối tượng Jeong In Cheol (SN 1985, mang quốc tịch Hàn Quốc, là giám đốc 1 công ty, ngụ quận 7) vì có liên quan đến vụ án “Giết người” ở khu vực.

Hiện trường vụ án.

Theo đó, Công an quận 7 đang thụ lý điều tra vụ “Giết người”, phát hiện vào tối 27/11 ở số 24, đường số 3, khu dân cư Him Lam, KP.5, phường Tân Hưng, quận 7. Qua điều tra, công an xác định Jeong In Cheol có liên quan đến vụ án nên truy tìm.

Đối tượng Jeong In Cheol sinh sống ở CC 1-2-4 Garden Plazal Phú Mỹ Hưng, KP.4, phường Tân Phong, quận 7. Nơi làm việc của Jeong In Cheol là số 24 đường số 3, khu dân cư Him Lam, KP.5, phường Tân Hưng, quận 7.

Thông báo truy tìm đối tượng Jeong In Cheol.

Để phục vụ công tác điều tra xử lý đối tượng Jeong In Cheol, Công an quận 7 thông báo tới Công an TP.HCM, công an 23 quận, huyện ở TP.HCM, công an 10 phường của quận 7 để cùng phối hợp truy xét.

Nếu ai phát hiện đối tượng Jeong In Cheo ở đâu thì báo cho Công an quận 7, số điện thoại: 0283.7851662; hoặc Thượng tá Phùng Văn Đẳng - Phó Thủ trưởng Công an quận 7, số điện thoại: 0909939488.