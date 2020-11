Vụ giám đốc người Hàn Quốc giết người, giấu thi thể trong vali: Hé lộ nguyên nhân

Giết bạn vì nợ nần

Tối 28/11, Công an TP.HCM cho hay đơn vị này đang giam giữ nghi phạm Jeong In Cheol (35 tuổi, mang quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Nạn nhân là Han Tong Duk (33 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), bạn của đối tượng Jeong In Cheol.

Nghi phạm tại cơ quan công an.

Qua đấu tranh, Jeong In Cheol đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Jeong In Cheol là giám đốc của một công ty và thuê căn nhà 3 tầng ở đường số 3, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM để làm ăn. Gần đây, công ty do Jeong In Cheol điều hành gặp nhiều khó khăn và nợ nần.

Do bị nhiều người đòi nợ nên Jeong In Cheol vỡ nợ và mất khả năng chi trả. Chính vì thế, Jeong In Cheol đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Trong số những người bạn của Jeong In Cheol có người đồng hương là Han Tong Duk vốn giàu có, nên y lên kế hoạch. Sau đó, Jeong In Cheol trả lại căn nhà thuê làm công ty và dọn dẹp.

Chiều tối 26/11, Han Tong Duk đi xe ô tô tới căn nhà để gặp Jeong In Cheol. Sau khi vào nhà, lợi dụng lúc Han Tong Duk mất cảnh giác, Jeong In Cheol đã dùng vật dụng có sẵn trong nhà sát hại nạn nhân. Tiếp đó, Jeong In Cheol dùng các dụng cụ đã chuẩn bị như: Cưa, kìm cộng lực… phân xác bạn mình.

Dụng cụ nghi phạm sử dụng.

Phi tang xác trong vali

Sau đó, Jeong In Cheol bỏ các bộ phận thi thể nạn nhân vào các túi nilon màu đen, rồi để vào vali màu hồng và kéo vali đặt ở nhà vệ sinh tầng 2 của căn nhà. Jeong In Cheol đi lại trong nhà, lau dọn kĩ càng để tránh bị phát hiện. Nghi phạm lục lọi lấy nhiều tài sản của nạn nhân trị giá hàng trăm triệu đồng, rồi lấy xe ô tô rời khỏi hiện trường.

Trong quá trình bỏ trốn, Jeong In Cheol di chuyển ở nhiều nơi. Sau đó, Jeong In Cheol đi về lẩn trốn ở căn hộ chung cư cao cấp Masteri Thảo Điền. Chưa tới 1 ngày, trinh sát công an đã lần theo dấu vết của nghi phạm và bắt giữ được y.

Như đã thông tin, tối 27/11, chủ căn nhà ở đường số 3, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM tới kiểm tra và phát hiện một chiếc vali màu hồng. Do nghi ngờ nên chủ nhà cùng người dân mở ra kiểm tra, phát hiện một thi thể không nguyên vẹn. Mọi người vội hô hoán và trình báo công an.



Công an khám nghiệm thu vali, túi nilon chứa bộ phận cơ thể người.

Nhận được tin báo về việc, Công an TP.HCM đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường kiểm tra và xác định có vụ án mạng xảy ra.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ.