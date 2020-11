Công an TP.HCM cung cấp thêm tình tiết vụ thi thể không nguyên vẹn trong vali

Nghi phạm Jeong In Cheol tại cơ quan công an.



Công an đang giữ hình sự với Jeong In Cheol (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc, lưu trú quận 7) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản". Đồng thời, công an đang làm rõ về một số người được cho là có hành vi "Che giấu tội phạm" cho nghi phạm. Nạn nhân là anh Han Tong Duk (SN 1987, quốc tịch Hàn Quốc) là bạn đồng hương với nghi phạm.

Quá trình lấy lời khai nghi phạm, trinh sát không khỏi lạnh người trước hành vi tội ác ghê rợn của Jeong In Cheol. Jeong In Cheol khai báo hết sức chi tiết và bình thản về kế hoạch giết người bạn rồi phân xác bằng cưa, kìm cộng lực… phi tang vào các túi nilông, vali…

Jeong In Cheol khai đã có gia đình và sang Việt Nam lưu trú ở chung cư 1-2-4 Garden Plazal Phú Mỹ Hưng, khu phố 4, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM. Bên cạnh đó, Jeong In Cheol còn thuê căn nhà 3 tầng ở 24 đường số 3, khu dân cư Him Lam, khu phố 5, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM để hoạt động kinh doanh chuyên về lĩnh vực cung cấp giải pháp marketing cho các sản phẩm của Hàn Quốc, môi giới đa lĩnh vực và làm Giám đốc Công ty Creata Việt Nam từ năm 2018.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án.

Công ty có 1 người khác đứng tên đại diện pháp luật nhưng Jeong In Cheol là người điều hành tất cả các hoạt động. Gần đây, do làm ăn thất bại, vay mượn nhiều người và mất khả năng chi trả nên Jeong In Cheol nghĩ tới chuyện đi cướp và lên kế hoạch hết sức chi tiết. Anh Han Tong Duk vốn là bạn đồng hương và giàu có nên nghi phạm lựa chọn anh này là người thực hiện hành vi tội ác của mình.

Vài ngày sau, Jeong In Cheol báo chủ căn nhà, nơi thuê làm công ty, là sẽ trả nhà. Sau đó, Jeong In Cheol tới dọn dẹp đồ đạc để chờ tới ngày cuối tháng dọn đi. Thời gian này, Jeong In Cheol cũng chuẩn bị những vận dụng cần thiết như cưa, kìm cộng lực, túi nilông để ra tay với người bạn đồng hương của mình.

Những dụng cụ nghi phạm dùng phân xác bạn mình ra nhiều phần.

Tối 26/11, anh Han Tong Duk đi xe ô tô hiệu Kia (xe được anh này thuê lại để di chuyển) tới công ty của Jeong In Cheol. Khi vào bên trong, Jeong In Cheol rủ bạn đồng hương uống bia để nói chuyện. Một lúc sau, anh Han Tong Duk nằm gục một chỗ, theo như khai báo của nghi phạm. Chi tiết này công an đang tiến hành làm rõ khi giám định thi thể nạn nhân. Công an nhận định có thể là do nghi phạm sử dụng thuốc an thần bỏ vào bia.

Sau đó, Jeong In Cheol dùng cưa, kìm cộng lực… phân xác người bạn mình rồi bỏ vào 3 túi nilông và vali. Jeong In Cheol mang 3 túi nilông lên nhà vệ sinh tầng 3 của căn nhà bỏ tại đây còn vali bỏ ở tầng 1.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Jeong In Cheol khai tuy hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng lau dọn hiện trường nhằm tránh bị phát hiện. Nghi phạm lục soát người và cướp đi của nạn nhân Han Tong Duk số tài sản gồm 2 lượng vàng, tiền mặt có tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng và lấy chiếc ô tô của nạn nhân rời hiện trường.

Quá trình tẩu thoát, nghi phạm di chuyển qua nhiều nơi ở khu vực trung tâm. Sau đó, Jeong In Cheo về ẩn náu tại căn hộ của người bạn ở chung cư Masteri Thảo Điển, phường Thảo Điền, quận 2 (TP.HCM).

Sau 15 giờ, nghi phạm đã bị trinh sát bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của đối tượng cùng người bạn cho Jeong In Cheol tá túc.

Hiện công an đang mở rộng điều tra vụ án.