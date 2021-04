Bắt nguyên Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hà Giang

Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với 2 đối tượng là: Phạm Ngọc Quyết (sinh năm 1974) và Vũ Hồng Xoan (sinh năm 1975), cùng trú tại Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Đối tượng Vũ Hồng Xoan (trái) và Phạm Ngọc Quyết. Ảnh: CAHG

Theo tài liệu điều tra của công an, trong các năm 2016, 2017, các đối tượng Phạm Ngọc Quyết (hiện là Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Yên Minh), khi đó là Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Yên Minh và Vũ Hồng Xoan, hiện là giáo viên Trường THCS xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh, nguyên là cán bộ phụ trách công tác tổ chức thuộc Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Yên Minh, đã tự ý ban hành hàng trăm quyết định về chế độ, chính sách cho các giáo viên sai quy định, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước với số tiền hàng tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra và hành vi sai phạm của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt bị can tạm giam 4 tháng đối với 2 đối tượng về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ Luật hình sự. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.