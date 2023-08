Nóng các khoản thu tự nguyện đầu năm học: Phụ huynh bức xúc phải đóng loạt tiền "vô lý"

Phụ huynh bức xúc các khoản thu tự nguyện đầu năm học 2023- 2024

Theo kế hoạch của Bộ GDĐT, học sinh các tỉnh thành sẽ tựu trường sớm nhất trước 2 tuần và ngày 5/9 sẽ chính thức khai giảng bước vào năm học mới 2023-2024. Tuy nhiên, trong khi học sinh cả nước háo hức được đến trường thì phụ huynh ở một số nơi lại bày tỏ không đồng tình, thậm chí bức xúc với loạt khoản thu tự nguyện đầu năm. Đây là chủ đề luôn "nóng" mỗi năm học mới.

Phụ huynh cho biết trường bán đồng phục theo bộ và balo không có logo không được vào trường. Ảnh: FBNV

Một phụ huynh có tên V.T.L chia sẻ về chuyện mua đồng phục đầu năm cho con mình học một trường THPT ở TP.HCM. Theo anh L. mặc dù trường tuyên truyền mua balo là không bắt buộc nhưng khi gia đình đến mua thì mới biết balo cũng... đồng phục. Nếu balo không có logo của trường thì bảo vệ sẽ không cho vào.

Ngoài ra, đồng phục cũng phải mua theo đơn vị bộ, không được mua lẻ áo, quần, váy dù phụ huynh, học sinh cho biết không đủ tiền để mua tất cả số đồng phục này.

"Thử hỏi thời buổi kinh tế khó khăn, những người dân không có việc làm, thu nhập thấp không đủ tiền mua balo và bộ đồng phục thì con cái họ không được đi học vì bảo vệ không cho vào trường hay sao?", anh L. bức xúc nói.

Cũng là câu chuyện các khoản đóng góp tự nguyện hàng năm, chị H.M, một phụ huynh ở Hà Giang cho biết: "Hội trưởng hội phụ huynh lớp nhắn tin vào nhóm lớp với nội dung các phụ huynh phải đóng tiền sơn, sửa lớp học và lắp mạng internet. Trong khi đó nhà trường cấm học sinh sử dụng điện thoại thì lắp mạng để cho các thầy cô dùng hay năm nay trường cho học sinh mang điện thoại đi học? Nếu lắp mạng cho việc học tập thì nhà trường phải tự lắp chứ không phải bắt phụ huynh đóng góp.

Còn về sơn sửa lớp học, đó là thuộc về kinh phí của trường, phường, thành phố… Mà mỗi năm nhà trường ấn định mỗi phụ huynh học sinh ủng hộ 500.000 đồng thì tiền ủng hộ này đi đâu và để làm gì? Mình thấy bầu ra hội phụ huynh trường, lớp chỉ để "tiếp tay" cho nhà trường thu những khoản tiền không hợp lý".

Mới đây, một phụ huynh ở Thanh Trì, Hà Nội cũng không đồng tình việc cô chủ nhiệm đề nghị cha mẹ đóng góp lắp điều hòa và máy chiếu phục vụ học tập cho các con. Tuy nhiên nhà trường lại yêu cầu phụ huynh cam kết tặng lại sau khi các cháu tốt nghiệp, nếu không hiệu trưởng sẽ không cho lắp.

"Mình để ý các lớp đầu năm điều hòa, máy chiếu đã bị tháo còn nguyên công tơ, vậy những thiết bị được tặng lại sẽ xử lý như thế nào. Điều này đã thành tiền lệ, các khối lớp đều phải làm như thế này. Xin hỏi các bậc phụ huynh trường khác có như vậy không, tặng nhà trường tại sao phải cam kết, tại sao không để khóa sau sử dụng vừa tiết kiệm, chống lãng phí và đúng với môi trường giáo dục", phụ huynh này chia sẻ.

Liên quan đến vấn đề này, sáng 10/8, trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Phạm Văn Ngát, Trưởng phòng GDĐT huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết: "Hiện chúng tôi đang cho xác minh vụ việc. Nhà trường khẳng định không có việc này. Có thể do phụ huynh và nhà trường chưa có sự thống nhất trong thỏa thuận".

Những hình ảnh được phụ huynh đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: CMH

Những khoản phụ huynh phải đóng cho con

HĐND TP.HCM mới đây đã thông qua nghị quyết quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập năm học 2023-2024. Đây là năm đầu tiên TP.HCM áp dụng quy định mức thu này.



Theo đó, mức thu được áp dụng với 2 nhóm học sinh: Nhóm 1 là học sinh tại các trường ở TP.Thủ Đức và các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân. Nhóm 2 là học sinh tại các trường ở các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.

Có 26 khoản thu thuộc 4 nhóm chính, bao gồm: Các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính khóa theo quy định; các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục thực hiện theo các đề án được phê duyệt; các khoản thu dịch vụ phục vụ cho hoạt động bán trú; các khoản thu hỗ trợ cho cá nhân học sinh. Khoản thu cao nhất là phí học Tiếng Anh tích hợp với 8,5 triệu/tháng cho học sinh THPT. Mức thu trường tiên tiến lên 1,725 triệu đồng/học sinh/tháng.

Năm học trước, TP.Hà Nội quy định, các cơ sở giáo dục trên địa bàn chỉ được thu các khoản tại Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND TP.Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Cụ thể, các khoản bao gồm:

Thu, chi phục vụ bán trú.

Tiền ăn (Mầm non, Tiểu học, THCS): Thỏa thuận với cha mẹ học sinh.

Chăm sóc bán trú (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở): Không quá 150.000 đồng/học sinh/tháng.

Trang thiết bị phục vụ bán trú: Đối với học sinh mầm non, thu không quá 150.000 đồng/học sinh/năm học.

Đối với học sinh tiểu học, THCS thu không quá 100.000 đồng/học sinh/năm học.

Thu, chi học 2 buổi/ngày.

Về mức thu: Học sinh Tiểu học không quá 100.000 đồng/học sinh/tháng; Học sinh THCS không quá 150.000 đồng/học sinh/tháng.

Thu, chi học phẩm đối với mầm non mức thu không quá 150.000 đồng/tháng/ trẻ. Nội dung chi là trang bị các loại vở, học liệu để giúp trẻ tham gia các hoạt động giáo dục theo chương trình Giáo dục mầm non mới do Bộ GDĐT quy định.

Thu chi cho nước uống học sinh: Mức thu học sinh tất cả các cấp không quá 12.000 đồng/học sinh/tháng.

Ngoài ra, nhà trường sẽ thu khoản bảo hiểm y tế và dạy thêm, học thêm trong nhà trường. Riêng khoản về dạy thêm, học thêm, UBND TP đã có quy định riêng để quản lý.

Các khoản thu khác gồm tiền đồng phục, quần áo thể thao, phù hiệu; tiếp nhận nguồn viện trợ, biếu tặng...

Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện việc giãn thời gian thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản thu trong cùng thời điểm.