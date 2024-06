Chuyên gia dự báo thời tiết đưa ra nhận định mới nhất về nắng nóng ở miền Bắc

Nhận định mới nhất về nắng nóng ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Hôm nay (21/6), thời tiết miền Bắc tiếp tục nắng nóng. Dự báo đến hết ngày mai (22/6), miền Bắc sẽ đón mưa dông, dịu mát, vùng áp thấp trên biển có thể sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Nhiều khu vực trên cả nước sắp kết thúc đợt nắng nóng lần này.

Đêm qua và sáng nay (21/6), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 20/6 đến 08h ngày 21/6 có nơi trên 70mm như: Tân Lập (Hà Giang) 435.2mm, Nhất Tiến (Lạng Sơn) 150.2mm Quảng Tân (Đắk Nông) 75.4mm, Đức Hòa (Long An) 106.8mm, Nhà Bè (Tp. Hồ Chí Minh) 76mm,…

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới: Từ ngày 21/6 đến ngày 22/6, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 150mm (thời gian mưa vừa, mưa to tập trung chủ yếu vào chiều và đêm).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 21/6, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Ngày và đêm 21/6, khu vực từ Quảng Ngãi đến Binh Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo: mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 23/6.

Chia sẻ với Dân Việt, chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết: Sự xuất hiện của rãnh áp thấp Tây Bắc - Đông Nam cũng làm thời tiết của các tỉnh miền Bắc có sự thay đổi. Gió Đông Nam lấn vào làm cho vùng áp thấp phía Tây suy yếu, trong thời gian tới, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ cũng như các tỉnh Trung Bộ đều có xu hướng giảm.

Chia sẻ với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin mới nhất về đợt nắng nóng

"Chúng tôi đánh giá khoảng từ ngày mai 22/6 trở đi, nắng nóng sẽ dịu dần, và từ ngày 23/6 trở đi, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ gần như kết thúc, khu vực Trung Bộ cũng sẽ dịu đi đáng kể", ông Hưởng cho biết thêm.

Ngày 21/6, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 40-45%. Khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Ngày 22/6, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 50-55%.

Thời điểm dự báo Khu vực ảnh hưởng Nhiệt độ cao nhất (oC) Độ ẩm tương đối thấp nhất(%) Thời gian nóng (giờ) Ngày 21/6 Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 36-39, có nơi trên 39 40-45 10-18 Trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi 35-37, có nơi trên 37 50-55 11-17 Ngày 22/6 Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 35-37, có nơi trên 37 50-55 10-17



Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.



Lưu ý: nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Ứng phó với mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm ngày 20/6 và sáng ngày 21/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa đặc biệt lớn như Tân Lập (Hà Giang) 435mm, Nhất Tiến (Lạng Sơn) 150mm. Dự báo khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố:

1. Tổ chức kiểm tra những khu vực đã xảy ra mưa lớn để kịp thời triển khai lực lượng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

2. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy, tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.

3. Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết, thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

4. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đài truyền hình cấp tỉnh, các cơ quan thông tin truyền thông, nhất là tại cơ sở tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất để giảm thiểu thiệt hại.

5. Tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai, thường xuyên tổng hợp báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai.