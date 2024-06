Miền Bắc sắp tái diễn mưa lớn từ đêm 14/6, mưa sẽ tập trung vào đêm đến sáng, ngày nắng nóng gay gắt

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên từ đêm 14/6 đến ngày 16/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi trên 150mm. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng.

Miền Bắc chuẩn bị tái diễn mưa lớn từ đêm 14/6, mưa sẽ tập trung vào đêm và sáng, ngày nắng nóng gay gắt

Các nơi khác ở Bắc Bộ từ đêm 14 đến ngày 16/6 cũng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm. Thời gian mưa tập trung về đêm và sáng.

Trước khi đón mưa dông, ngày 14/6, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, phía nam Sơn La và Hòa Bình tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Do mưa dông xuất hiện ngay sau một ngày nắng nóng gay gắt nên nguy cơ cao xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cũng có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng ở nơi trũng, thấp.

Miền Bắc đang trải qua một mùa hè nhiều mưa. Trước đó, từ đêm 8/6 đến đêm 10/6, miền Bắc xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng với 2 tâm mưa chính là Quảng Ninh - Hải Phòng và Hà Giang.

Trong đó, Quảng Ninh - Hải Phòng có lượng mưa phổ biến từ 200 - 300mm, có nơi xấp xỉ 400mm. Tại Hà Giang, lượng mưa phổ biến từ ngày 8-10/6 là 100 - 200mm, có nơi trên 400mm. Trong đó từ 19h00 ngày 8/6 đến 13h00 ngày 10/6, lượng mưa tại xã Quảng Ngần, Vị Xuyên, lên tới 447mm, tại Tân Lập, huyện Bắc Quang là 381,2mm, tại xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên 354mm.

Dự báo thời tiết tại các khu vực trên cả nước từ đêm 13 đến ngày 14/6:

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Hòa Bình và Nam Sơn La có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng Nam Sơn La và Hòa Bình 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng và trung du có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C; riêng khu vực đồng bằng và trung du 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế đêm không mưa; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-31 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.