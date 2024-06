Diễn biến chi tiết về đợt mưa lớn diện rộng đang diễn ở miền Bắc

Dự báo hôm nay đến ngày mai (5-6/6) là đỉnh điểm đợt mưa lớn đang diễn ra ở miền Bắc, nhiều nơi tiếp tục xuất hiện mưa rất to.

Chuyên gia Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia phân tích và nhận định về mưa lớn ở miền Bắc.

Chia sẻ với PV Dân Việt, chuyên gia Vũ Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia phân tích và nhận định về tình hình mưa dông đang diễn ra ở các tỉnh thành miền Bắc: "Cụ thể, trong đêm qua và sáng nay, theo số liệu chúng tôi ghi nhận được ở trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ đặc biệt là khu vực đồng bằng Bắc Bộ đã xảy ra mưa to thậm chí có nơi mưa rất to.

Theo số liệu quan sát được, tính đến sáng nay khu vực các tỉnh như Lai Châu, Lào Cai đã có những điểm mưa trên 200 mm. Trong đó, khu vực phía bắc như các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang có những điểm trên 100mm.

Ở khu vực Hà Nội trong đêm qua và sáng nay đặc biệt là gần sáng nay đã xuất hiện mưa vừa, mưa to có những điểm mưa rất to như ở Quan Hoa, Cầu Giấy; khu vực Nam Từ Liêm là những điểm trên 100 mm".

"Nguyên nhân của đợt mưa này là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp Bắc Bộ bị nén yếu bởi không khí lạnh ở phía Bắc. Đây là nguyên nhân gây ra đặc trưng của tháng 5 và tháng 6. Trong mưa gồm rất nhiều dông, trong dông diễn ra lốc sét và mưa đá. Trong thời gian tới, chúng tôi nhận định rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ. Tuy nhiên khối khí lạnh phía Bắc suy yếu và rút dần sang phía Đông do vậy mưa lớn sẽ không còn tập trung nhiều như trong đêm qua và sáng nay nữa." - chuyên gia Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo Thời tiết , Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia phân tích thêm.

Khu vực đường Mỹ Đình ngập sâu, người dân chỉ còn cách dắt xe.

Lượng mưa sẽ giảm dần nhưng Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vẫn cảnh báo dông, lốc sét, mưa đá ở Bắc Bộ trong ngày hôm nay (5/6) và ngày mai (6/6). Theo đó, từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9, khả năng ở Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có điểm mưa to.

Hàng nghìn cú sét đánh xuống miền Bắc trong cơn mưa lớn sáng nay

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, kết hợp với hội tụ gió lên trên mực 3000m hoạt động mạnh dần nên trong sáng nay, mưa lớn đã xuất hiện ở nhiều nơi tại miền Bắc.

Cùng với mưa lớn, dông sét bao phủ miền Bắc. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dông sét xuất hiện ở miền Bắc từ đêm qua đến sáng nay, trong đó xuất hiện nhiều nhất từ khoảng 5h sáng đến 8h30 với hàng nghìn lần sét đánh xuống mặt đất.

Chỉ tính riêng trong 10 phút, từ 7h40-7h50, khoảng 439 lần sét đánh xuống nước ta, tập trung chủ yếu ở miền Bắc, trong đó có Hà Nội.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, từ ngày 5/6 đến đêm 6/6, miền Bắc và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 200mm.

Từ chiều tối ngày 5/6 đến đêm 6/6, khu vực Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng ở nơi trũng, thấp.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, khi xảy ra mưa dông kèm sấm chớp, người đang ở ngoài đường cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn như các toà nhà lớn, nơi có hệ thống thu sét. Lưu ý, nhà kho, nhà chờ xe buýt và các công trình không có bộ phận chống sét là những mục tiêu dễ bị sét đánh.

Sét thường tìm đến những mục tiêu ngắn nhất. Vì vậy, nếu gặp sấm sét khi đang ở một khu rừng, hãy tìm vị trí thấp dưới những cây nhỏ để trú ẩn, tránh đứng cạnh những cây cao. Nếu đang ở một khoảng đất trống, hãy tìm đến vị trí thấp, như thung lũng hoặc khe núi. Nếu đang ở trên một chiếc thuyền, hãy tiến vào bờ càng nhanh càng tốt.

Nếu thấy mái tóc dựng đứng có nghĩa là rất dễ bị sét tấn công. Lúc này bạn hãy ngồi xổm, dùng tay bịt tai lại để giảm tác hại đến thính lực và gục đầu vào hai đầu gối.