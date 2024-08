Nóng: Cục Thú y công bố nguyên nhân bước đầu khiến đàn bò sữa chết bất thường ở Lâm Đồng

Bệnh tiêu chảy do virus ở bò (Bovine Viral Diarrhoea-BVD) hay còn có tên gọi khác là bệnh tiêu chảy có màng nhày do virus ở bò (Bovine Viral Mucosal Diarrhoea, xảy ra ở bò nhiễm virus mạn tính) là bệnh truyền nhiễm do loài Pestivirus thuộc họ Flaviviridae gây ra.

Theo Tổ chức Thú y thế giới (WOAH), hiện nay có 3 type Pestisvirus gồm: Pestisvirus bovis (BVD type 1), Pestisvirus tauri (BVD type 2) và Pestisvirus brazilense (BVD type 3). Bệnh xảy ra chủ yếu trên bò sữa, loài nhạy cảm với thay đổi môi trường nuôi dưỡng, thời tiết và có sức đề kháng yếu hơn so với bò thịt, bò bản địa.