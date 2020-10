Nóng: Đã bắt được nghi phạm thứ 2 trong vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại

Liên quan đến vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại, tối 27/10, một lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội vừa phối hợp với Công an huyện Thường Tín bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Quân (SN 1983, trú xã Quất Động, huyện Thường Tín), nghi phạm thứ 2 trong vụ án.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người", "Cướp tài sản" để làm rõ cái chết của em T.T.H (SN 2002, trú xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín), sinh viên Học viện Ngân hàng.

Thi thể em H được tìm thấy vào trưa ngày 27/10.

Trước đó, trong ngày 27/10, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, trú xã Văn Phú, huyện Thường Tín), nghi phạm trực tiếp sát hại nữ sinh T.T.H đồng thời áp giải Trung đến khu vực Sông Nhuệ để phục vụ công tác tìm kiếm thi thể nữ sinh xấu số.

Đến khoảng 12h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể H bị mắc kẹt trong đống bèo ven Sông Nhuệ, cách hiện trường nơi xảy ra vụ án khoảng hơn 3 km.

Nguyễn Xuân Trung được áp giải đến hiện trường vụ án.

Tại cơ quan công an, Trung khai nhận khoảng 18h ngày 23/10, Trung rủ Quân đi trộm cắp 2 bộ cốp pha công trình trên địa bàn xã Tiền Phong, huyện Thường Tín.

Sau đó Trung, Quân dùng xe máy mang đồ trộm cắp đi tiêu thụ. Khi đi đến đường đê Sông Nhuệ thuộc địa phận xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Trung thấy em H đang đứng nghe điện thoại nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Lúc này, Trung nói với Quân “Anh ơi chỗ kia có con bé nó đang đứng không biết làm gì, anh em mình ra đấy đẩy nó xuống mương rồi lấy xe”.

Quân trả lời: “Nếu cảm thấy làm được thì làm, không thì thôi”.

Sau đó, Quân đứng lại trông xe máy, Trung đi bộ đến nơi em H đang đứng rồi đẩy khiến nạn nhân rơi điện thoại, ngã xuống bờ sông Nhuệ.

Khoảng 10 phút khi thấy em H không cử động, Trung đẩy nạn nhân ra lòng sông sau đó lấy điện thoại và xe đạp điện của em H mang đi bán, điện thoại được bán với giá 500.000 đồng, xe đạp điện bán được 2,8 triệu đồng.

Đến 21h cùng ngày, Trung gọi cho Quân đến đón rồi cả hai ra khu vực nghĩa trang Hà Hồi sử dụng ma túy, tại đây Trung chia cho Quân số tiền 700.000 đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.