Nông dân Bà Rịa - Vũng Tàu được tiếp vốn, con giống phục hồi sản xuất sau đại dịch

Hỗ trợ vốn, con giống cho hội viên

Từ tháng 10/2021 đến nay, nguồn ủy thác Quỹ HTND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Quỹ HTND huyện Xuyên Mộc đã thực hiện giải ngân 10 tỷ đồng cho 200 hội viên với 20 dự án chăn nuôi dê sinh sản, trồng và chăm sóc nhãn, hồ tiêu… Chương trình nhằm hỗ trợ hội viên, nông dân khắc phục những tổn thất do dịch bệnh gây ra, từng bước khôi phục, phát triển sau dịch.

Ông Bùi Đình Nam (bên trái), Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao 50 triệu đồng vốn vay cho hộ hội viên nông dân Trần Văn Thủy (xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức). Ảnh: HND

Là hội viên được vay vốn vào đầu tháng 11, ông Trần Duy Thắng (ấp Phú Thiện, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) vui mừng khôn xiết. Ông nói, thời gian qua, dịch bệnh phức tạp khiến việc chăn nuôi của gia đình gặp nhiều khó khăn, sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, gia đình không có nguồn vốn để tái đầu tư sản xuất.

Ông cùng 10 hộ trong ấp được Quỹ HTND tỉnh cho vay 50 triệu đồng/hộ để phát triển dự án chăn nuôi dê sinh sản. Với số vốn này, ông có thêm điều kiện để gây dựng lại việc chăn nuôi, đầu tư mua con giống, sửa sang chuồng trại…

"Sự tiếp sức từ nguồn vốn vay Quỹ HTND là động lực để chúng tôi xây dựng được những mô hình kinh tế hiệu quả, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống”. Nông dân Trần Duy Thắng (ấp Phú Thiện, xã Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

“Sự tiếp sức từ nguồn vốn vay Quỹ HTND là động lực để chúng tôi xây dựng được những mô hình kinh tế hiệu quả, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống” - ông Thắng phấn khởi nói. Không chỉ hỗ trợ nguồn vốn, Hội ND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ hội viên nông dân thoát nghèo bền vững về con giống, vật tư...

Ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân cho biết: Nhằm tạo kế sinh nhai cho hội viên nông dân, đặc biệt là hội viên nghèo, đơn vị đã tích cực phối hợp cùng các cấp hội triển khai chương trình để hỗ trợ hội viên. Riêng trong tháng 11/2021, trung tâm đã trao gần 2.000 con giống (gà, vịt) và các loại thức ăn chăn nuôi, thuốc, vaccine với tổng kinh phí hơn 230 triệu đồng cho 13 hội viên khó khăn tại các xã An Ngãi (huyện Long Điền), Bông Trang, Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc) và xã Châu Pha (thị xã Phú Mỹ).

Thích ứng tình hình sản xuất mới

Để hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, phục hồi kinh tế, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp cùng Hội ND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng các dự án vay vốn phát triển sản xuất, đồng thời tiến hành thẩm định, giải ngân kịp thời nguồn vốn.

Ông Hứa Văn Khiết, xã Xuân Sơn (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có thu nhập mỗi năm hơn 150 triệu đồng từ mô hình nuôi dê và nuôi bò thịt. Ảnh: VĂN THẮNG

Hiện nay, Quỹ HTND tỉnh đang quản lý gần 106 tỷ đồng (trong đó, nguồn vốn Trung ương Hội ủy thác là 2,6 tỷ đồng; nguồn tỉnh gần 73 tỷ đồng, nguồn huyện hơn 30 tỷ đồng). Hội cũng đã tổ chức hỗ trợ, cây, con giống và thức ăn cho 48 hộ nghèo chuẩn tỉnh và quốc gia với số tiền 996 triệu đồng; tiếp tục vận động, kêu gọi hội viên giúp nhau vượt qua khó khăn, thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Qua đó, đã vận động hội viên có điều kiện kinh tế giúp đỡ, hỗ trợ cây, con giống, vật tư nông nghiệp cho 134 hộ hội viên khó khăn với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng và 231 ngày công.

Bà Trương Thị Kim Phượng - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, nhằm xây dựng nền nông nghiệp thích ứng tốt với những tác động của dịch Covid-19, Hội ND tỉnh phối hợp cùng các cấp Hội đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ hội viên, nông dân sản xuất kinh doanh, nhất là hoạt động hỗ trợ vốn, kết nối liên kết cung ứng vật tư sản xuất, kết nối cung - cầu tiêu thụ nông sản. Đồng thời, Hội cũng tập huấn kỹ thuật và kỹ năng quản trị tổ chức sản xuất giúp nông dân phục hồi sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi số, tham gia sử dụng dịch vụ thương mại điện tử; phối hợp đào tạo nghề và đào tạo lại nghề cho lao động nông thôn, tăng khả năng thích ứng trong điều kiện thay đổi do dịch bệnh.

“Dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường, Hội ND tỉnh sẽ tiếp tục chung sức, đồng hành cùng các cấp tăng cường tuyên truyền hội viên, nông dân thực hiện liên kết, hợp tác sản xuất, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn.

Đồng thời, Hội tăng cường chuyển giao khoa học công nghệ, đẩy mạnh cơ giới hóa, xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản. Từ đó, nông dân từng bước thay đổi thói quen, tập quán sản xuất theo phương thức truyền thống, quy mô nhỏ lẻ sang quy mô lớn, tạo sự chuyển biến trong tư duy sản xuất, phù hợp với xu thế, bối cảnh mới” - lãnh đạo Hội ND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết.