Hội Nông dân Quảng Ninh đồng hành cùng hội viên, nông dân phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững

Hội thi "Nông dân Quảng Ninh với an toàn thực phẩm" năm 2024 là sân chơi bổ ích để cán bộ, hội viên nông dân chia sẻ kinh nghiệm, thể hiện năng khiếu, sự am hiểu kiến thức của mình về đảm bảo an toàn thực phẩm trong cuộc sống và lao động, sản xuất. Ảnh: Bùi My