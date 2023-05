Nông dân Hải Phòng thu hoạch vải chín sớm, ngọt ít chua nhiều mà giá vẫn cao

Theo các hộ trồng vải sớm tại thôn Trực Trang, xã Bát Trang, thì năm nay vải sớm vẫn giữ được giá ở mức như năm ngoái. Tùy vào giống cây vải và chất lượng quả vải mà giá bán tại vườn dao động từ 50.000 – 100.000 đồng/kg. Dự kiến năm nay, nhiều nhà trong thôn được mùa vải sớm.

Clip: Những cây vải đầu tiên của gia đình ông Nguyễn Văn Toàn Bát Trang (huyện An Lão, thành phố Hải Phòng) đang lác đác chín đỏ xung quanh tán cây. Video: Thu Thủy

Gia đình ông Nguyễn Văn Toàn - một trong những hộ khá thành công trong trồng vải cho biết, vườn vải sớm của gia đình ông trồng nhiều loại. Tuy nhiên, giống u trắng (hay còn gọi là u trứng lì) là một trong những giống vải cho quả sớm nhất, bán được giá nhất.

Thường thường vải chính vụ cho loạt quả chín đầu tiên cũng phải vào tháng đầu tháng 5 (âm lịch). Nhưng giống vải sớm nhà ông bao giờ cũng thu hoạch sớm hơn vải chính vụ cả tháng. Đây cũng chính là giống vải cho chất lượng thơm ngon đặc trưng, khi chín ăn ngọt thanh, cùi dày, quả to, bán được giá cao hơn những giống lai khác.

Tuy nhiên, giống vải u trắng lại có khá nhiều nhược điểm bất lợi cho người trồng bởi tỉ lệ đậu quả không cao, khó canh tác. Cây vải sớm thường ra hoa vào dịp đầu năm. Thời điểm vải có hoa vẫn còn gặp thời tiết lạnh bất thường, mưa muối nên hoa thối rụng kéo theo năng suất bấp bênh. Vậy nên, dù giá bán đầu mùa có cao nhưng nhiều gia đình trồng vải cũng không mặn mà với vải sớm.

Anh Bùi Văn Tiến - Chủ tịch HND xã Bát Trang, huyện An Lão, TP. Hải Phòng (bên trái) đang đến thăm vườn vải sớm của nông dân trong thôn. Ảnh : Thu Thủy

Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Văn Cảnh, thôn Trực Trang, xã Bát Trang cho biết, gia đình anh đang trồng 1,5 mẫu vải sớm. Những quả vải đầu mùa đang chuyển từ màu xanh sang màu vàng đỏ, lác đác vài cây đã cho thu hoạch.

Anh Nguyễn Văn Trường – Giám đốc HTX Nông nghiệp hữu cơ Trực Trang chia sẻ về việc trồng vải sớm tại địa phương. Ảnh : Thu Thủy

Ở làng anh Cảnh, giống vải trồng sớm chủ yếu là giống vải lai như: u trứng lì, u trứng gai, u hồng… Những giống vải này thường chín sớm hơn so với vải chính vụ 30-40 ngày. Riêng giống vải u trứng gai, hạt hơi to, cùi mỏng ăn có độ chua nên không được giá, năm nào cũng quanh quẩn ở mức 45.000 – 50.000/kg. Giống vải u trắng, quả to, cùi dày, ăn ngọt vẫn liên tục "cháy hàng". Thương lái đến tận vườn nhập mua với giá 80.000 – 90.000 đồng/ kg.

Trò chuyện cùng phóng viên, anh Nguyễn Văn Trường – Giám đốc HTX Nông nghiệp hữu cơ Trực Trang (xã Bát Trang, huyện An Lão, TP. Hải Phòng) cho biết, thôn Trực Trang có khoảng 40 ha trồng vải, diện tích trồng vải sớm chiếm gần 50%. Những năm gần đây, nông dân xã Bát Trang cũng đã tìm tòi những giống vải mới cải thiện hơn, quả to, cùi dày, ăn ngọt hơn trước. Mặc dù vải sớm bán được giá hơn vải trồng chính vụ nhưng vải sớm lại phụ thuộc vào thời tiết từng năm. Tuy nhiên, việc trồng vải sớm cũng mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế cho các hộ dân nơi đây.



Cây vải sớm, giống u lì, nông dân đang bán với giá từ 90.000 - 100.000 đồng/kg. Ảnh :Thu Thủy

"Với mức giá từ 50.000 - 90.000 đồng/kg, vải trở thành một trong những loại trái cây nội địa bán được giá nhất thị trường hoa quả miền Bắc thời điểm hiện tại. Giá vải sớm hiện đang khá cao cũng là do vải mới chớm vào mùa, quả chín tương đối hiếm nên người tiêu dùng vẫn hào hứng tìm mua để thưởng thức" - anh Trường nói.

Trao đổi với báo Dân Việt, ông Bùi Văn Tiến - Chủ tịch HND xã Bát Trang cho hay, xã Bát Trang là vùng đất được bao bọc bởi 3 con sông Lạch Tray, Văn Úc và sông Đa Độ. Địa thế thuận lợi, hàng năm được bồi đắp phù sa màu mỡ từ các con sông lớn. Hơn nữa, xã Bát Trang chỉ cách huyện Thanh Hà ( vựa trồng vải ngon nổi tiếng) một con sông. Đất đai phù hợp cho việc trồng cây ăn quả lâu năm như vải, nhãn, thanh long… Người dân Bát Trang khá giả hẳn lên cũng một phần có thu nhập từ những loại cây trồng này.