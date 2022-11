Nông dân Ninh Thuận hào hứng có thêm nhiều "ngôi nhà chung": Tổ khuyến nông cộng đồng

Ngày 7/10/2022, tại UBND xã Phương Hải, huyện Ninh Hải đã diễn ra hội nghị thành lập Tổ khuyến nông cộng đồng xã Phương Hải. Đây là tổ khuyến nông cộng đồng đầu tiên của xã Phương Hải, cũng như trên địa bàn huyện Ninh Hải. Tiếp đó, ngày 12/10/2022, tại UBND xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận), cũng đã diễn ra hội nghị ra mắt Tổ Khuyến nông cộng đồng xã Hộ Hải với 10 thành viên đầu tiên

Tổ khuyến nông cộng đồng là tổ chức tự nguyện do UBND xã Phương Hải quyết định thành lập, là cầu nối giữa các đơn vị hoạt động khuyến nông (trạm) thuộc ngành NNPTNT đóng trên địa bàn huyện với người sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhằm trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường, liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản...

Hội nghị thành lập Tổ khuyến nông cộng đồng xã Phương Hải. Đây là tổ chức khuyến nông tự nguyện với thành phần nòng cốt là cán bộ khuyến nông cơ sở và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, trong đó có những nông dân sản xuất giỏi... Ảnh: Xuân Hào



Tổ khuyến nông cộng đồng được kì vọng sẽ là "ngôi nhà chung" cho các hội viên nông dân, cùng nhau bàn bạc trao đổi những kinh nghiệm trong thực tế sản xuất, xây dựng các thành viên trong Tổ khuyến nông trở thành những hạt nhân tiêu biểu về hoạt động tiếp nhận, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người nông dân trên địa bàn xã.

Mới đây, ngày 01/11, tại UBND xã An Hải, huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận), Tổ khuyến nông cộng đồng xã An Hải tiếp tục được ra mắt, với 12 thành viên tham gia, là các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khuyến nông, dịch vụ nông nghiệp tại địa phương do ông Hồ Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Ninh Phước đã tiến hành thành lập được 03 tổ khuyến nông cộng đồng thuộc các xã Phước Hậu, xã Phước Thái và xã An Hải.

Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Ninh Thuận, Tổ Khuyến nông cộng đồng có nhiệm vụ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp và công nghệ, tổ chức quản lý sản xuất, kinh doanh nông nghiệp hiệu quả và bền vững. Cung ứng dịch vụ giống, vật tư, thiết bị nông nghiệp, bảo vệ thực vật, thú y. Tư vấn thành lập, phát triển HTX, tổ hợp tác nông nghiệp; xây dựng điều lệ và xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh; tư vấn quy trình tổ chức quản lý, liên kết sản xuất, hợp tác, kết nối thị trường...



Bên cạnh đó, Tổ khuyến nông cộng đồng cũng tư vấn chính sách và pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn; dịch vụ tổ chức quản lý sản xuất, chuyển đổi số; quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm và khởi nghiệp, lập dự án đầu tư...; tham gia vào chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.