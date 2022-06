Những tấm gương nông dân phát livestream

Vào năm 2018, Jin Guowei đã ngập đầu trong cảnh nợ nần và bán hoa quả cho khách du lịch trên đường phố Lệ Giang, Vân Nam. Giờ đây, anh ấy là một Brother Pomegranate, gây sốt trên Internet với 7,3 triệu người theo dõi và đạt doanh thu 300 triệu nhân dân tệ (46 triệu đô la) vào năm 2020. Anh cũng đã từng bán được 6 triệu nhân dân tệ tiền bán lựu chỉ trong 20 phút.

Đó là xu hướng khởi nghiệp nông thôn ngày càng tăng ở Trung Quốc. Nông dân và những người bán hàng nông sản ở các tỉnh xa bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng thành thị thông qua các buổi phát Livestream trực tiếp tương tác và các video có thời lượng ngắn. Một thống kê cho thấy, doanh thu do những người sáng tạo nội dung nông thôn tạo ra trên nền tảng Douyin của ByteDance Ltd. - ứng dụng song sinh của TikTok - đã tăng gấp 15 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc đang nổi lên như một nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc phát triển các hệ thống thực phẩm nông nghiệp bền vững kết hợp với công nghệ phát Livestream trực tiếp. Ảnh: @AFP.

Một nông dân khác, Guo Chengcheng, tương tác với 2,5 triệu người hâm mộ Douyin từ cánh đồng của gia đình cô, thu hoạch mùa màng trong khi người xem nhấn vào một liên kết trên màn hình để mua sản phẩm. Các video clip của cô ấy làm nổi bật mọi thứ, từ bí ngô mini đến quả đào rừng, nhiều loại do dân làng tự tay trồng. Trước đây, cô đã bán hàng thông qua chương trình thương gia của Tencent Holdings Ltd. trên WeChat, thực hiện khoảng một trăm đơn đặt hàng mỗi ngày. Giờ đây, cô nhận tới 50.000 đơn đặt hàng mỗi lần phát trực tiếp - kiếm được ít nhất 9 triệu nhân dân tệ mỗi tháng.





Có thể thấy, Guo và Brother Pomegranate là một phần của xu hướng dòng người di cư đang quay trở lại vùng nông thôn sau nhiều thập kỷ di cư đến các thành phố để tìm đường kinh doanh. Douyin cho biết, 54% những người có ảnh hưởng ở vùng nông thôn đang sử dụng nền tảng của họ được vinh danh là 'fanxiang qingnian', hoặc những người trẻ tuổi trở về.

Sự thay đổi đó được gia tăng bởi đại dịch, khiến hơn 23 triệu lao động nhập cư phải ở lại quê hương của họ. Khi hệ thống giao thông của quốc gia ngừng hoạt động, các sản phẩm nông nghiệp bị hao mòn trong kho lưu trữ. Đồng thời, người tiêu dùng, mắc kẹt ở nhà, lại nấu ăn nhiều hơn bao giờ hết. Nhu cầu về cửa hàng tạp hóa tươi sống trực tuyến tăng vọt và thương mại xã hội mang đến cho nông dân quy mô nhỏ một cách dễ dàng trở thành doanh nhân với chi phí thấp.

"Ở các ngôi làng, ngay cả những khoảnh khắc bình thường nhất cũng là món quà ý nghĩa cho những nội dung trực quan thú vị ở những buổi phát Livestream," người bán hoa quả Jin cho biết trong một cuộc phỏng vấn. "Đó là những gì người dân thành phố không có và những gì họ muốn xem".

Số lượng nông dân phát Livestream ở Trung Quốc là rất lớn và đang tăng nhanh. Hơn 100.000 nông dân đã phát 2,52 triệu phiên trên Taobao Live của Tập đoàn Alibaba trong năm kết thúc vào tháng 3/2022. Những người sáng tạo nội dung nông nghiệp của Douyin với hơn 10.000 người theo dõi đã tăng gấp sáu lần trong giai đoạn 2019-20 so với những năm trước đó.

Nông dân phát Livestream ở Trung Quốc sẽ được quan tâm hỗ trợ

Để vận chuyển nông sản của họ, người nông dân vẫn phải dựa vào hệ thống hậu cần của các công ty thương mại điện tử lớn như JD Logistics hoặc Cainiao của Alibaba, hoặc sử dụng các hãng hậu cần như SF Express. Ở đây, bán hàng qua phát Livestream trực tiếp khiến họ gặp nhiều rủi ro hơn, đặc biệt là từ những khách hàng yêu cầu hoàn lại tiền cho hàng hóa bị hư hỏng. Thách thức đối với những người nông dân phát Livestream trực tiếp là giữ chân người hâm mộ trong một thị trường hay thay đổi bằng cách tìm ra sự kết hợp phù hợp giữa sản phẩm hấp dẫn, tốt cho sức khỏe, khung cảnh vui tươi và giải trí.

Đồng thời, tính cạnh tranh ngày càng tăng và chi phí giao hàng lạnh cao hơn cũng làm giảm tỷ suất lợi nhuận, nhưng lợi nhuận từ việc tăng đơn đặt hàng và cơ sở khách hàng trung thành nhiều hơn lại bù đắp được cho những khó khăn đó.

Các chuyên gia thương mại điện tử và người phát Livestram trực tiếp ở Trung Quốc cho biết, bí quyết thành công là nắm bắt sự pha trộn giữa nỗi nhớ quê hương xa xứ của người dân thành phố, cũng như tình trạng mất lòng tin vào các khu chợ truyền thống vì bê bối an toàn thực phẩm, và họ cảm thấy thú vui khi xem những nét mộc mạc độc đáo qua các buổi phát trực tiếp.

Hao Liang, phó giáo sư tài chính tại Đại học Quản lý Singapore cho biết: "Nông nghiệp vẫn là một trong những ngành quan trọng nhất ở Trung Quốc, sử dụng 1/4 lực lượng lao động. Thị trường như vậy phù hợp với chiến lược quốc gia về tăng trưởng bao trùm của Trung Quốc".

Trung Quốc đã công bố kế hoạch thúc đẩy hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025). Kế hoạch cho biết đến năm 2035, Trung Quốc sẽ đạt được tiến bộ quyết định trong quá trình tái sinh nông thôn và hiện đại hóa nông nghiệp và về cơ bản sẽ sớm đạt được.