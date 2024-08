Diễn biến chi tiết đợt mưa dông kéo dài ở miền Bắc, chủ động ứng phó với thiên tai

Diễn biến chi tiết đợt mưa dông kéo dài ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (01/8), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 31/7 đến 03h ngày 01/8 cục bộ có nơi trên 70mm như: Pa Ủ (Lai Châu) 124mm, Nghinh Tường (Thái Nguyên) 76.2mm,…

Từ sáng 1/8 đến ngày 2/8, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Từ đêm 02/8, mưa lớn ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có xu hướng giảm dần. Ngoài ra, ngày và đêm 01/8, các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Miền Bắc đang vào đợt mưa dông dài ngày.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Mưa lớn gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 11 tỉnh, thành phố. Cụ thể, trong 24 giờ qua (từ 4 giờ ngày 31/7 đến 4 giờ ngày 01/8), khu vực các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Mường Khoa 137,4mm (Lai Châu); Nậm Păm 106,4mm (Sơn La); Khâu Tinh 119,6mm (Tuyên Quang); Dương Phong 2 162mm (Bắc Kạn); Linh Thông 142,4mm (Thái Nguyên); Hưng Đạo 2 143,6mm (Cao Bằng);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện gồm:

Các huyện ở 11 tỉnh có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất ngày 1/8.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Mưa dông ở miền Bắc còn kéo dài, chủ động ứng phó thiên tai

Để ứng phó với mưa lũ, Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, các bộ Quốc Phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông về việc tập trung biện pháp giảm thiểu thiệt hại về người và chủ động ứng phó mưa lũ, sạt lở đất trong thời gian tới.

Theo đó, do ảnh hưởng của mưa, lũ từ ngày 27/7 đến 30/7, tại các tỉnh khu vực miền núi Bắc Bộ, mưa, lũ đã làm 7 người chết, mất tích (Hà Giang 2 người, Điện Biên 2 người, Sơn La 1 người, Thái Nguyên 1 người, Bắc Giang 1 người), nguyên nhân chủ yếu do người dân tham gia giao thông bị lũ cuốn trôi, đất đá sạt lở vùi lấp. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến ngày 2/8, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, cục bộ có nơi trên 200mm, nguy cơ cao tiếp tục xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất.

Để chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và các Bộ, cơ quan liên quan tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng để người dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại trên hệ thống thông tin, mạng xã hội.

Rà soát, bổ sung lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông qua các ngầm tràn, khu vực bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, cập nhật thường xuyên để thông tin đến chính quyền, người dân chủ động phòng tránh, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, sát với tình hình thiên tai trên địa bàn. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.